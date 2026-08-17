وزیر امور خارجه در گفت‌و‌گو با همتای عراقی خود بر مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از امنیت، ثبات و تمامیت ارضی عراق تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره آخرین تحولات منطقه و موضوعات مورد اهتمام مشترک گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

عراقچی در این گفت‌و‌گو با اشاره بر مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از امنیت، ثبات و تمامیت ارضی عراق، بر ضرورت هوشیاری در برابر اقدامات تروریستی، از جمله حمله به دفتر نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق، و توطئه‌هایی که می‌تواند به روابط دوستانه و برادرانه میان دو کشور آسیب وارد کند، تأکید کرد.

طرفین همچنین در این تماس تلفنی بر اهمیت حفظ امنیت و ثبات مرز‌های مشترک و ضرورت تقویت همکاری و هماهنگی میان دو کشور برای پیشگیری از هرگونه ناامنی و تهدید علیه امنیت مرزی تأکید کردند.

برچسب ها: عراقچی ، عراق
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