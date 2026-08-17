وزیران امور خارجه جمهوری ایران و ترکیه در تماسی تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه رایزنی و تبادل نظر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه رایزنی و تبادل نظر کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تشریح آخرین وضعیت گفتوگوهای دوجانبه ایران با عمان در خصوص تعیین مسیر مناسب برای تردد ایمن کشتیها از تنگه هرمز، بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای تداوم این روند تاکید کرد.
طرفین آخرین تحولات منطقه و روندهای دیپلماتیک جاری را بررسی و درباره ضرورت استمرار تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک برای مدیریت شرایط، جلوگیری از تشدید تنشها و تقویت ثبات و امنیت منطقه رایزنی کردند.