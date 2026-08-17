باشگاه خبرنگاران جوان - شهردار گرگان گفت: آتش‌سوزی عصر امروز در یکی از ساختمان‌های قدیمی میدان شهرداری گرگان رخ داد که نیروهای سازمان آتش‌نشانی بلافاصله در محل حادثه حضور یافتند.

مجید طاهری افزود: با توجه به گستردگی حریق، نیروهای آتش‌نشانی از شهرهای اطراف نیز برای کمک به عملیات اطفا در محل حاضر شدند و بخشی از آتش تحت کنترل درآمده است.

وی ادامه داد: عملیات لکه‌گیری در بخش‌های دیگر محل حادثه نیز در حال انجام است و با ادامه اقدامات نیروهای آتش‌نشانی، این عملیات به زودی به پایان خواهد رسید.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان نیز با اشاره به وقوع این حریق در میدان شهرداری گرگان گفت: آتش‌سوزی عصر امروز خللی در برگزاری اجتماع شبانه مردم ایجاد نکرده و این اجتماع طبق برنامه برگزار خواهد شد.

نیروهای امدادی همچنان در محل حادثه حضور دارند و عملیات لکه‌گیری و ایمن‌سازی محدوده در حال انجام است.

از شهروندان نیز خواسته شده برای تسهیل فعالیت نیروهای امدادی و جلوگیری از اختلال در روند عملیات، از تردد غیرضروری در محدوده حادثه خودداری کنند.