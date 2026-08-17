مدسز شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: هجدهمین مانور سراسری طرح مهتاب، روز ۲۶ مردادماه با مشارکت ۶۱ گروه دو نفره از ۲۵ امور برق در سطح استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رئیسی مدیر شرکت توزیع برق استان گفت: در جریان این عملیات، ۴۱۱ انشعاب مورد بازدید قرار گرفت و ۱۴۴ انشعاب غیرمجاز شناسایی شد.
وی افزود: همچنین یکهزار و ۷۵ متر کابل جمعآوری و از مدار مصرف غیرمجاز خارج شد.
در این مانور، ۹۴ کنتور جدید نصب، ۱۲۹ کنتور معیوب تعویض و ۶۳ دستگاه کنتور هوشمندسازی شد و ۴۸ انشعاب نیز واگذار شد.
در بخش مدیریت مصرف نیز ۹۸ مورد بازدید از ادارات و بانکها و ۸۶ مورد بازدید از مراکز تجاری انجام شد. همچنین ۷۱ انشعاب مساجد و حوزههای علمیه مورد تست قرار گرفت و ۲۷ چراغ تعدیل بار شد.
براساس جمعبندی انجامشده، ۱۰٬۱۳۱٬۵۹۸ کیلووات مقدار ثبتشده خارج از کنتور در این عملیات بوده است.
این مانور در چارچوب طرح مهتاب و با هدف شناسایی و جمعآوری انشعابات غیرمجاز، کاهش تلفات غیرفنی و ارتقای بهرهوری شبکه توزیع برق استان اجرا شد.
منبع شرکت توزیع نیروی برق استان