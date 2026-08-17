مدسز شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: هجدهمین مانور سراسری طرح مهتاب، روز ۲۶ مردادماه با مشارکت ۶۱ گروه دو نفره از ۲۵ امور برق در سطح استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محمد رئیسی  مدیر شرکت توزیع برق استان گفت: در جریان این عملیات، ۴۱۱ انشعاب مورد بازدید قرار گرفت و ۱۴۴ انشعاب غیرمجاز شناسایی شد.

وی افزود: همچنین یک‌هزار و ۷۵ متر کابل جمع‌آوری و از مدار مصرف غیرمجاز خارج شد.

در این مانور، ۹۴ کنتور جدید نصب، ۱۲۹ کنتور معیوب تعویض و ۶۳ دستگاه کنتور هوشمندسازی شد و ۴۸ انشعاب نیز واگذار شد.

در بخش مدیریت مصرف نیز ۹۸ مورد بازدید از ادارات و بانک‌ها و ۸۶ مورد بازدید از مراکز تجاری انجام شد. همچنین ۷۱ انشعاب مساجد و حوزه‌های علمیه مورد تست قرار گرفت و ۲۷ چراغ تعدیل بار شد.

براساس جمع‌بندی انجام‌شده، ۱۰٬۱۳۱٬۵۹۸ کیلووات مقدار ثبت‌شده خارج از کنتور در این عملیات بوده است.

این مانور در چارچوب طرح مهتاب و با هدف شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، کاهش تلفات غیرفنی و ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع برق استان اجرا شد.

منبع  شرکت توزیع نیروی برق استان

برچسب ها: انشعاب غیرمجاز ، توزیع برق
خبرهای مرتبط
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران خبر داد:
پیش بینی رشد مصرف 20 درصدی برق در دوران پساتحریم /مصرف 45 درصد بار شبکه برق استان توسط صنایع
جمع آوری ۴ هزار و ۸۴۹ انشعاب برق غیر مجاز در البرز
۱۹۴ هزار انشعاب غیرمجاز از شبکه برق جمع‌آوری شد/ حذف ۲۳۹۵ مگاوات بار پنهان از شبکه برق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
واگذاری زمین به ۲۰۸ خانواده‌ معظم شهدا و ایثارگران سیستان و بلوچستان
کشف ۵۲ قبضه سلاح جنگی و مهمات در مرز‌های جنوب شرق
کشف ۱۴۴ انشعاب غیرمجاز در هجدهمین مانور سراسری طرح مهتاب سیستان و بلوچستان
تأکید کارگروه ویژه مرز بر تسهیل تردد و روان‌سازی فرآیندهای مرزی در میلک
پساب آب‌شیرین‌کن زاهدان در مسیر تبدیل شدن به محور تفرجگاهی شهر
بهره‌برداری از ۱۳۳ واحد صنعتی و احیای ۲۸ واحد راکد در سال ۱۴۰۴ + فیلم
مراسم چهلم تدفین رهبر شهید در سیستان و بلوچستان با محوریت وحدت برگزار شود
احیای ۴۴ واحد تولیدی و رشد دو برابری سرمایه‌گذاری صنعتی در سیستان و بلوچستان
آخرین اخبار
تأکید کارگروه ویژه مرز بر تسهیل تردد و روان‌سازی فرآیندهای مرزی در میلک
کشف ۱۴۴ انشعاب غیرمجاز در هجدهمین مانور سراسری طرح مهتاب سیستان و بلوچستان
واگذاری زمین به ۲۰۸ خانواده‌ معظم شهدا و ایثارگران سیستان و بلوچستان
پساب آب‌شیرین‌کن زاهدان در مسیر تبدیل شدن به محور تفرجگاهی شهر
مراسم چهلم تدفین رهبر شهید در سیستان و بلوچستان با محوریت وحدت برگزار شود
بهره‌برداری از ۱۳۳ واحد صنعتی و احیای ۲۸ واحد راکد در سال ۱۴۰۴ + فیلم
احیای ۴۴ واحد تولیدی و رشد دو برابری سرمایه‌گذاری صنعتی در سیستان و بلوچستان
کشف ۵۲ قبضه سلاح جنگی و مهمات در مرز‌های جنوب شرق
۳ هزار میلیارد تومان خسارت به فرودگاه ایرانشهر واردشد
دستگیری ۲ قاچاقچی سلاح و مهمات در سراوان/ کشف بیش از ۲۹۰۰ فشنگ جنگی
کشف ۲۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در چابهار
مدیرکل فرودگاه های سیستان و بلوچستان شایعات در مورد سرگردانی مسافران را تکذیب کرد