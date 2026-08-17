باشگاه خبرنگاران جوان - آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در سفر یکروزه به استان گیلان با اشاره به پیشینه تاریخی کتابخانه عمومی آستارا، این کتابخانه را یکی از کتابخانه‌های ۱۰۰ ساله کشور معرفی کرد و گفت: با توجه به اسناد موجود، احتمال دارد یکی از نخستین کتابخانه‌های عمومی ایران در این شهر شکل گرفته باشد.

او با بیان اینکه سال تأسیس کتابخانه آستارا در تابلوی این مجموعه ۱۳۰۲ درج شده است، افزود:، اما اسناد و مدارکی در دست است که از وجود یک کتابخانه عمومی در آستارا در سال ۱۲۸۰ حکایت دارد و اگر اسناد مربوط به فعالیت کتابخانه آستارا در این سال پس از بررسی‌های لازم تأیید شود، این مجموعه به عنوان نخستین کتابخانه عمومی شناخته شده ایران مطرح خواهد شد و در این صورت، قدمت آن از کتابخانه شیخ شهاب‌الدین اهری، کتابخانه تربیت تبریز و کتابخانه شریعتی مشهد نیز بیشتر خواهد بود.

انتشار کتاب درباره کتابخانه‌های ۱۰۰ ساله کشور

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به اهمیت این موضوع و انتشار کتابی درباره کتابخانه‌های ۱۰۰ ساله کشور تصریح کرد: کتابی در دست انتشار است که سوابق و پیشینه کتابخانه‌های یکصد ساله کشور را بررسی می‌کند و پیشینه کتابخانه عمومی آستارا نیز در این اثر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

نظربلند همچنین از پروژه بازطراحی کتابخانه عمومی آستارا خبر داد و از دو شیفت کردن کتابخانه، توسعه خدمات کتابخانه‌ای و بازطراحی‌های بعدی در شهر آستارا سخن گفت.

منبع: روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان گیلان