باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده، روز دوشنبه ادعا کرد که واشنگتن در مورد درگیری در ایران «بازی طولانی‌مدت» را دنبال می‌کند و به بهبود توانایی خود در اسکورت کشتیرانی از طریق تنگه هرمز ادامه خواهد داد.

رایت به شبکه فاکس نیوز در ادامه اظهارات بی اساس خود مدعی شد: «قدرت ایران رو به کاهش است. ایران در حال حاضر نمی‌تواند هیچ نفتی صادر کند. جهان به نفت ایران نیاز ندارد. ما در حال حل یک تهدید سلاح‌های هسته‌ای هستیم.» او افزود که جریان نفت خاورمیانه هنوز به طور کامل بازسازی نشده است.

علاوه بر این، وزیر انرژی خاطرنشان کرد که «سیاست‌های احمقانه انرژی سبز» به اندازه درگیری نظامی با ایران مسئول قیمت‌های بالای انرژی هستند.

منبع: فاکس نیوز