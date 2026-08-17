باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جرد کوشنر، فرستاده ویژه و داماد دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز دوشنبه اعلام کرد که مذاکرات بین واشنگتن و تهران «بیش از همیشه قوی» است، اما توافقی «هنوز حاصل نشده است.»
کوشنر به شبکه فاکس نیوز گفت: «به نظر میرسد که اکنون گفتوگوهای میان دولت آمریکا و تمامی بخشهای دولت ایران، از هر زمان دیگری قویتر و جدیتر باشد. مذاکرات بسیار خوبی در جریان است که به عقیده من بسیار مفید و سازنده بوده است. پس از سالها فقدان روابط و ارتباطات دیپلماتیک، هنوز اعتماد چندانی میان دو طرف وجود ندارد، اما آنها به شکلی کاملاً جدی در حال گفتوگو هستند که این خود نشانه مثبتی است.»
وی ادامه داد: «با این حال، هنوز به درک متقابل نرسیدهایم و رئیسجمهور ترامپ با صبوری کامل در این مسیر گام برمیدارد. او تمایلی به عجله برای دستیابی به توافق ندارد و معتقد است که توافق درست زمانی حاصل خواهد شد که شرایط مناسب فراهم باشد. در حال حاضر، گفتوگوهای بسیار مثبت و سازندهای در جریان است که میتواند زمینهساز پیشرفتهای آینده باشد.»
کوشنر همچنین به حماس و گفتوگوهای خود با نمایندگان این گروه نظامی اشاره کرد و گفت که واشنگتن بر اساس اقدامات، به آنها فرصت عملکرد خواهد داد. او خاطرنشان کرد: «آنها تمام حرفهای درست را زدند، اما بدیهی است که اعتماد بسیار بسیار دشوار است.»
منبع: فاکس نیوز