رامین رضاییان پس از کش و قوس فراوان بر سر انتخاب تیم آینده‌اش در نهایت تیم اهوازی را انتخاب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رامین رضاییان که طی روزهای اخیر انتخاب مقصد نهایی‌اش خبرساز شده بود، در نهایت فولاد خوزستان را انتخاب کرد.

فولاد خوزستان که پیش از این نیز خواهان جذب رامین رضاییان بود، در نهایت پس از مذاکرات فراوان موفق شد با این بازیکن به توافق برسد و رضاییان ساعت ۲۲:۲۰ دوشنبه ۲۶ مرداد برای عقد قرارداد با باشگاه فولاد وارد فرودگاه اهواز شد.

هواداران فولاد که خواهان جذب رضاییان بودند امشب با حضور در فرودگاه اهواز از مدیریت باشگاه قدردانی کردند. هوادران زیادی اکنون در فرودگاه اهواز حضور دارند و به استقبال رضاییان آمده‌اند.

برچسب ها: رامین رضاییان ، بازیکن فوتبال
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