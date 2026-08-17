تیم فوتبال خاتون بم در اولین مسابقه از دور گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا از امروز (دوشنبه، ۲۶ مرداد) آغاز شد و تیم فوتبال خاتون بم به عنوان نماینده ایران به مصاف رقیب خود رفت.

خاتون بم که به عنوان قهرمان ایران در این رقابت‌ها شرکت کرده، در اولین مسابقه دور گروهی به مصاف زسکا تاجیکستان رفت و با سه گل پیروز شد.

نماینده ایران در این مسابقه که از ساعت ۱۸:۳۰ به میزبانی تاجیکستان آغاز شد، با گل‌های سارا دیدار (دو گل) و مریم دینی حریف خود را شکست داد.

شاگردان مرضیه جعفری در خاتون بم در دومین مسابقه خود پنجشنبه، ۲۹ مرداد از ساعت ۱۵:۳۰ برابر النصر عربستان به میدان می‌روند.