در مراسمی از اولین جایگاه شارژ برقی ویژه تاکسیرانان در پایانه تاکسیرانی قیطریه رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران اظهار کرد: این ایستگاه را به عنوان یک ایستگاه شارژ ساده نبینیم بلکه اینجا ایستگاه شارژ برقی تاکسی قیطریه و ایستگاه سبز است. هشت ایستگاه قبلی شارژ راه اندازی شده برای اتوبوس و تاکسی استفاده می شد اما این ایستگاه صرفا برای تاکسی استفاده می شود.

اکبر اختیاری افزود: در موضوع سبز بودن این ایستگاه تلاش شده از زیرساخت انرژی خورشیدی برای تامین برق استفاده کنیم‌. همزمان هشت تاکسی به صورت شارژ سریع می توانند از این ایستگاه استفاده کنند. در واقع این اولین ایستگاه شارژ برقی تاکسی تهران و ایستگاه سبز است.

وی با بیان اینکه در این ایستگاه تلفیقی از برق شهری و انرژی خورشیدی وجود دارد، افزود: به صورت هوشمند در زمان های پیک مصرف از ظرفیت انرژی خورشیدی و در زمانهای غیرپیک از ظرفیت شبکه سراسری استفاده خواهد شد.

اختیاری گفت: این ایستگاه با هزینه ۸۰ میلیارد تومان و با همکاری دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی شده است.

شهردار منطقه یک نیز در این مراسم عنوان کرد: ابر پروژه برقی سازی شهر تهران که در این دوره رقم خورد یک رویکرد رو به جلو و یک جهش در تهران بود. منطقه یک، پیشرو و مستعد ترین منطقه به جهت نیاز شهروندان در حوزه برقی سازی است و اقبال زیادی از سوی شهروندان در این منطقه شاهد هستیم.

هادی حق بین افزود: در کل منطقه چندین ایستگاه شارژ را پیش بینی و درخواست کردیم و از معاونت ترافیک تقاضا داریم در اجرای آن با ما همکاری کنند. عملیات اجرایی دو ایستگاه در میدان تجریش و محله ازگل آغاز و پیمانکاران مشخص شده در مورد ۵ نقطه دیگر زمین‌های آن‌ها آماده‌ شده و جزو پروژه های مشارکتی منطقه است اما این آمادگی را داریم تا بخشی از زمین‌ها را در اختیار شرکت کنترل ترافیک قرار دهیم و بخش مشارکتی پروژه را از آن جدا کنیم.

برچسب ها: خودروی برقی ، تاکسی ، شارژ خودرو
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