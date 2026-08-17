۲۲۲۹ آزاده از فارس در دوران دفاع مقدس به اسارت دشمن درآمدند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار ابراهیم بیانی در آیین تجلیل از آزادگان و خانوادههای آنان که با حضور جمعی از مسئولان استان فارس و خانوادههای ایثارگران برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس و شهدای مقاومت، آزادگان را از مجاهدان پرافتخار هشت سال دفاع مقدس دانست و گفت: آنچه امروز در کشور به دست آمده، حاصل ایستادگی و مجاهدت شهدا، جانبازان و آزادگان سرافراز و مقاومت مردم ایران اسلامی است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس اظهار کرد: خداوند را شاکریم که توفیق خدمتگزاری به جامعه ایثارگری و برگزاری این محفل صمیمی برای تجلیل از آزادگان سرافراز و خانوادههای صبور آنان را نصیب ما کرده است.
او ضمن خیرمقدم به آزادگان و خانوادههای آنان، از حضور جمعی از مدیران و مسئولان استان فارس در این مراسم قدردانی کرد و افزود: نمایندگانی از دفتر نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه شیراز، استانداری فارس، معاونت گردشگری استان، دستگاه قضایی و سایر مجموعههای استان در این آیین حضور داشتند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس در ادامه با اشاره به حضور خانواده یکی از شهداء در این مراسم، گفت: این شهید از بسیجیان استان فارس و از اهالی شهرستان داراب بود که در جریان عملیات تأمین امنیت مردمی در تهران، بر اثر حمله پهپادی دشمن به شهادت رسید.
بیانی با اشاره به سه فرزند خردسال این شهید افزود: پس از شهادت این شهید، خانواده وی برای حضور بر مزار مطهر او عازم یکی از روستاهای داراب شدند که متأسفانه در مسیر دچار سانحه رانندگی شدند و بر اثر این حادثه، همسر شهید و فرزندان وی نیز دچار جراحتهای شدید شدند.
او ادامه داد: در این حادثه، «زینب» دختر خردسال شهید دچار آسیب جدی از ناحیه زبان و «ابوالفضل» نیز از ناحیه پیشانی مجروح شد و فرزند کوچک خانواده نیز به شدت آسیب دید. همسر شهید نیز همچنان تحت درمان و مداوا قرار دارد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس گفت: به نمایندگی از جامعه ایثارگری استان، از این خانواده گرانقدر که همزمان با داغ شهادت پدر خانواده، با مشکلات ناشی از این حادثه نیز مواجه شدهاند، تجلیل شد.
بیانی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای آزاده و شهدای غریب دوران اسارت اظهار کرد: جمعی از آزادگان در دوران اسارت، در شرایط بسیار سخت و زیر شکنجههای دشمن به شهادت رسیدند و نام آنان به عنوان «شهدای غریب» در تاریخ پرافتخار ملت ایران ثبت شده است.
او افزود: آزادگان حاضر در این مراسم، یادگاران مقاومت و مجاهدتهای دوران دفاع مقدس هستند و جامعه امروز ایران مرهون فداکاریهای آنان و خانوادههای صبورشان است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس با اشاره به تحولات منطقه گفت: شرایط امروز منطقه و کشور حساس است و ملت ایران در مقاطع مختلف در برابر دشمنان ایستادگی کرده است.
او با اشاره به جنگ تحمیلی هشتساله، جنگ ۱۲ روزه و درگیریهای اخیر، افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این سالها توانستهاند با تکیه بر توان داخلی و پشتیبانی مردم، ضربات سنگینی به دشمن وارد کنند.
بیانی تأکید کرد: دشمنان ایران اسلامی در طول سالهای گذشته تلاش کردهاند با ایجاد ناامنی و فشار سیاسی و اقتصادی، اراده ملت ایران را تضعیف کنند، اما مقاومت مردم و توانمندی نیروهای مسلح نشان داده است که جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت بالایی برای دفاع از منافع و امنیت ملی برخوردار است.
او درباره آخرین وضعیت مذاکرات نیز اظهار کرد: در شرایط فعلی مذاکرات مستقیم با آمریکا متوقف شده و پیامها و مطالبات از طریق واسطهها منتقل میشود؛ بنابراین نباید تصور کرد که مذاکرات مستقیم در حال انجام است.
بیانی همچنین با اشاره به تحولات مربوط به تنگه هرمز گفت: درباره تردد در تنگه هرمز، تصمیمات لازم از سوی مراجع ذیصلاح اتخاذ شده و ترددهای محدود نیز با هماهنگی نیروهای مسلح انجام میشود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس با اشاره به تحولات منطقهای افزود: ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی موجب شده است برخی کشورهای منطقه رویکرد متفاوتی نسبت به گذشته در قبال جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کنند.
او گفت: پیامها و پیشنهادهای مختلفی از سوی برخی کشورهای منطقه برای توسعه روابط و همکاری با ایران مطرح شده است و این مسئله نشاندهنده آن است که مقاومت ملت ایران و توانمندی نیروهای مسلح، معادلات منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.
بیانی خاطرنشان کرد: کشورهای منطقه در سالهای گذشته تصور میکردند حضور پایگاههای نظامی آمریکا میتواند برای آنها امنیت ایجاد کند، اما تحولات اخیر نشان داد که این پایگاهها نهتنها امنیتآفرین نیستند، بلکه میتوانند خود به عاملی برای افزایش ناامنی تبدیل شوند.
او با اشاره به پیشرفتهای دفاعی کشور اظهار کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر به دستاوردهای مهمی در حوزه موشکی و دفاعی دست یافتهاند و توانمندیهای جدیدی برای مقابله با تهدیدات مختلف ایجاد شده است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس افزود: پیشرفتهای دفاعی کشور نتیجه سالها تلاش متخصصان داخلی و حمایت و پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح است و دشمنان نیز به خوبی از افزایش این توانمندیها آگاه شدهاند.
بیانی با اشاره به تحولات سوریه و لبنان نیز گفت: جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه اقدام علیه امنیت منطقه و جبهه مقاومت، موضعی قاطع دارد و در ماههای اخیر نیز هشدارهای لازم به طرفهای مختلف درباره هرگونه ماجراجویی در منطقه داده شده است.
او تأکید کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران، حمایت از امنیت و ثبات منطقه و مقابله با هرگونه اقدام ناامنکننده علیه کشورهای منطقه است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس خاطرنشان کرد: امروز ایران اسلامی با تکیه بر توان داخلی، مقاومت مردم و قدرت نیروهای مسلح، در جایگاهی قرار گرفته است که دشمنان نمیتوانند مانند گذشته با ملت ایران برخورد کنند.
او با تأکید بر اینکه آینده جمهوری اسلامی ایران را روشن و درخشان میداند، گفت: یقین داشته باشید آینده ایران عزیز با اتکا به ایستادگی مردم، مجاهدت شهدا، جانبازان و آزادگان و هدایت و رهبری نظام، آیندهای درخشان خواهد بود.
مدیرکل بنیاد شهید فارس افزود: آنچه تاکنون به دست آوردهایم حاصل ایستادگی و مقاومت ملت ایران و مجاهدت شهدای گرانقدر، جانبازان سرافراز و آزادگان عزیز است و دستاوردهای آینده نیز با استمرار همین روحیه مقاومت و ایستادگی رقم خواهد خورد.
بیانی در ادامه، اظهار کرد: آزادگان سرافراز، پرستوهای مهاجر و الماسهای درخشانی بودند که پس از سالها تحمل سختی و رنج، به آغوش ملت ایران بازگشتند.
او با اشاره به نقش رزمندگان در دوران دفاع مقدس افزود: در طول هشت سال دفاع مقدس، رزمندگان ارتش، سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی، بسیج و عشایر به فرمان امام خمینی (ره) در جبههها حضور یافتند تا از ارزشها، ناموس، آب و خاک و تمامیت ارضی کشور صیانت کنند.
بیانی ادامه داد: در طول دوران دفاع مقدس، حدود ۴۴ هزار نفر از رزمندگان در خطوط مقدم تا پای جان ایستادگی کردند و برخی از آنان پس از مقاومت تا آخرین گلوله و مهمات، به اسارت دشمن درآمدند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس با بیان اینکه استان فارس در دوران دفاع مقدس ۲۲۲۹ آزاده تقدیم کشور کرده است، گفت: این عزیزان سالهای طولانی در زندانها و اردوگاههای رژیم بعث عراق دوران اسارت خود را سپری کردند.
او افزود: کمترین مدت اسارت آزادگان استان فارس حدود دو سال و نیم بود، در حالی که در میان آزادگان استان، افرادی نیز حضور داشتند که از ابتدای جنگ به اسارت درآمده و نزدیک به ۱۰ سال در اسارت دشمن بودند.
بیانی خاطرنشان کرد: نخستین گروه از آزادگان سرافراز در ۲۶ مرداد سال ۱۳۶۹ به خاک پاک ایران اسلامی بازگشتند و این روز به عنوان یکی از روزهای ماندگار تاریخ انقلاب و دفاع مقدس در حافظه ملت ایران ثبت شد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس با اشاره به شهدای آزاده استان گفت: حدود ۱۸۰ نفر از آزادگان استان فارس در دوران اسارت، بر اثر شکنجهها و شرایط سخت اردوگاههای رژیم بعث به شهادت رسیدند و دیگر فرصت بازگشت به میهن اسلامی را پیدا نکردند.
او افزود: این شهدا به عنوان «شهدای غریب در اسارت» شناخته میشوند و تاکنون اجلاسیههایی برای بزرگداشت این عزیزان برگزار شده است.
بیانی اظهار کرد: آزادگان سرافراز استان نیز با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران در تلاش هستند تا امسال سومین اجلاسیه شهدای غریب در اسارت را برگزار کنند.
او با اشاره به برنامههای بزرگداشت سالروز ورود آزادگان به کشور گفت: شامگاه ۲۵ مردادماه، همزمان با شب بازگشت آزادگان سرافراز، از حدود هزار نفر از آزادگان استان به همراه خانوادههای آنان در شیراز دعوت شده و مراسم تجلیل از این عزیزان برگزار خواهد شد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس ادامه داد: همکاران بنیاد شهید در سراسر استان با همکاری فرمانداریها، سپاه، ائمه جمعه، ارتش و نیروهای انتظامی در حال برنامهریزی و اجرای برنامههای مختلف برای تجلیل از آزادگان سرافراز هستند.
بیانی با تأکید بر اینکه وظیفه جامعه در قبال آزادگان تنها برگزاری مراسم تجلیل نیست، تصریح کرد: وظیفه همه ما این است که از آزادگان الگو بگیریم؛ ایثار، ایستادگی و فداکاری این عزیزان باید برای نسل امروز و آینده الگو باشد.
او آزادگان را «رسولان و پیامآوران آزادگی ملت ایران» دانست و افزود: آزادگان در سختترین شرایط اسارت، پیام آزادگی، مقاومت و ایستادگی ملت ایران را به دنیا منتقل کردند و نشان دادند که ملت ایران حتی در سختترین شرایط نیز از آرمانها و ارزشهای خود عقبنشینی نمیکند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس درباره خدمات ارائهشده به آزادگان نیز گفت: اقدامات مختلفی در حوزههای اشتغال، درمان، مسکن و معیشت آزادگان بر اساس ضوابط و قوانین و بهویژه قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران انجام شده و بخشی از این خدمات نیز در حال پیگیری و اجراست.
بیانی تأکید کرد: هیچ خدمتی نمیتواند زحمات، ایثار و سالهای سختی که آزادگان و خانوادههای آنان تحمل کردهاند را جبران کند، اما آنچه دولت و دستگاههای مسئول در قبال این عزیزان انجام میدهند، وظیفه است و آنچه آزادگان مطالبه میکنند، حق آنان است.
او در پایان با تبریک مجدد سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، بر ضرورت تداوم تکریم، حمایت و الگوسازی از فرهنگ ایثار و مقاومت آزادگان تأکید کرد.