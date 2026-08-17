باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - نبی الله زارعی معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس با گرامیداشت سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، آزادگان را گنجینه‌ای ارزشمند از فرهنگ ایثار، مقاومت و ازخودگذشتگی دانست و بر ضرورت انتقال تجربیات آنان به نسل‌های جدید تأکید کرد.

او اظهار کرد: ایثار، مقاومت و ازخودگذشتگی آزادگان سرافراز در دوران اسارت، یکی از جلوه‌های ارزشمند تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است. تعدادی از این عزیزان نیز در زندان‌های بغداد به مقام رفیع شهادت نائل شدند و با ایثارگری خود، برگ‌های ماندگاری از مقاومت ملت ایران را به ثبت رساندند.

زارعی افزود: آزادگان گنجینه‌های بسیار مهمی هستند که باید از ظرفیت آنان برای الگوسازی در جامعه امروز استفاده شود. به‌ویژه انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های چهارم و پنجم انقلاب اسلامی، ضرورتی جدی است و باید در این زمینه از ابزار‌های فرهنگی و هنری، از جمله کتاب، فیلم و مستند، بهره گرفت.

معاون فرهنگی بنیاد شهید فارس ادامه داد: خاطرات آزادگان و ایستادگی آنان در دوران اسارت، بخشی از فرهنگ مقاومت ملت ایران است که نقش مهمی در پیروزی و سربلندی کشور در جنگ هشت‌ساله داشت. این تجربیات باید به جوانان و نوجوانان امروز منتقل شود تا به الگویی برای استمرار مقاومت و دستیابی به پیروزی‌های آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی تبدیل شود.

زارعی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ثبت و انتقال خاطرات آزادگان گفت: تاکنون تعداد قابل توجهی از خاطرات این عزیزان در قالب کتاب منتشر شده و فیلم‌ها و مستند‌های مختلفی نیز درباره زندگی و دوران اسارت آنان تولید شده است.

او از کتاب «حبیب‌الله» به عنوان یکی از آثار قابل توجه در این زمینه نام برد و گفت: این کتاب روایتی کوتاه، اما بسیار تأثیرگذار از زندگی و دوران اسارت یکی از آزادگان است که داستان شهید غریب در اسارت را روایت می‌کند و جلوه‌های ایثار، مقاومت و مظلومیت آزادگان در آن به‌خوبی به تصویر کشیده شده است.

معاون فرهنگی بنیاد شهید فارس همچنین از تلاش برای عرضه آنلاین این آثار خبر داد و افزود: تلاش داریم این کتاب‌ها و خاطرات به صورت آنلاین نیز در اختیار جوانان و نوجوانان قرار گیرد تا دسترسی نسل جدید به این گنجینه ارزشمند فرهنگی آسان‌تر شود.

زارعی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از اسناد مکتوب مربوط به آزادگان در مرکز اسناد بنیاد شهید نگهداری و دیجیتال‌سازی شده است و علاقه‌مندان می‌توانند برای بهره‌مندی از این منابع به پایگاه اطلاع‌رسانی «نوید شاهد» بنیاد شهید مراجعه کنند.

او در پایان گفت: کتابی از خاطرات یکی از آزادگان سرافراز که با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس و حوزه هنری استان تهیه شده، همزمان با این مراسم رونمایی می‌شود و جلسه نقد و بررسی این اثر نیز برگزار خواهد شد.