ساعت فعالیت دادگستری استان فارس طی روزهای ۲۷ و ۲۸ مرداد تغییر نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان فارس اعلام کرد: با توجه به حجم بالای پرونده‌ها، ضرورت تداوم خدمت‌رسانی به مراجعان و فشردگی زمان برای رسیدگی به اوقات قضایی، تمامی واحد‌های ستادی و قضایی استان فارس در روز‌های سه‌شنبه ۲۷ و چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ به صورت حضوری و در ساعات اداری معمول فعالیت خواهند کرد.

بنا بر این اطلاعیه، امکان اعمال دورکاری (ساعتی و روزانه) در تاریخ‌های یادشده در مجموعه دادگستری استان فارس وجود ندارد و کلیه کارکنان ملزم به حضور در محل کار هستند.

برچسب ها: ساعت کاری ، ادارات فارس ، واحدهای قضایی
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