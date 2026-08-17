باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان فارس اعلام کرد: با توجه به حجم بالای پرونده‌ها، ضرورت تداوم خدمت‌رسانی به مراجعان و فشردگی زمان برای رسیدگی به اوقات قضایی، تمامی واحد‌های ستادی و قضایی استان فارس در روز‌های سه‌شنبه ۲۷ و چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ به صورت حضوری و در ساعات اداری معمول فعالیت خواهند کرد.

بنا بر این اطلاعیه، امکان اعمال دورکاری (ساعتی و روزانه) در تاریخ‌های یادشده در مجموعه دادگستری استان فارس وجود ندارد و کلیه کارکنان ملزم به حضور در محل کار هستند.