باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته دوم لیگ برتر فوتبال با انجام ۴ دیدار در شهر‌های مختلف امشب شروع می‌شود و در حساس‌ترین بازی ها، تیم استقلال به مصاف تیم نساجی مازندران می‌رود و تیم‌های تراکتور و سپاهان هم برابر یکدیگر صف آرایی می‌کنند.

نساجی مازندران- استقلال تهران/ سه شنبه ساعت ۱۹:۱۵

تیم فوتبال استقلال فصل جدید را با برد پرگل برابر تیم مس شهر بابک شروع کرد و امشب هم به مصاف نساجی مازندران دومین تیم تازه وارد لیگ برتر فوتبال می‌رود.

آبی پوشان پایتخت با بازیکنان جوان خود گام اول را محکم برداشتند و آنها در دومین بازی به دنبال پیروزی برابر تیم نساجی هستند تا صدرنشینی خود را در لیگ برتر تثبیت کنند و در کورس رقابت با مدعیان قهرمانی بمانند.

البته حضور یاسر آسانی در ترکیب استقلال باعث نگرانی هواداران آبی پوش شده است، چرا که بعضی‌ها معتقدند که ادامه حضور این بازیکن در ترکیب استقلال با مسائل حقوقی همراه خواهد بود. براین اساس باشگاه مس شهربابک بلافاصله بعد از باخت بابت حضور آسانی در ترکیب استقلال شکایت کرد.

به هر حال تا اعلام رسمی استعلام از فیفا شاهد شکایت‌های تکراری علیه استقلال خواهیم بود و احتمال دارد تیم نساجی هم این کار را انجام بدهد. البته هوشنگ نصیرزاده کارشناس حقوقی اعلام کرده که هیچ‌کدام از این شکایت‌ها فایده‌ای ندارد و حضور آسانی در استقلال مشکلی ندارد.

در آن طرف، تیم نساجی مازندران بعد از ۲ فصل دوباره به لیگ برتر برگشته است. این تیم شمالی هفته گذشته برابر تیم گل گهر با یک گل شکست خورد و فصل جدید را با باخت شروع کرد.

شاگردان مجتبی حسینی می‌خواهند ۳ امتیاز بازی خانگی را با حمایت هواداران پرشور خود مقابل استقلال به دست آورند تا باخت هفته اول را جبران کنند، اما آنها با جوانان باانگیزه آبی پوش مواجه هستند.

تیم نساجی مازندران تاکنون در لیگ برتر نتوانسته استقلال را شکست بدهد و باید دید این تیم می‌تواند این طلسم نبردن استقلال را در خانه اش بشکند یا نه! همچنین آخرین برد استقلال در ورزشگاه وطنی به ۴ آذر ۱۳۹۸ بازمی‌گردد. جایی که آبی‌ها با هدایت استراماچونی و با گلزنی زوج طلایی‌شان دیاباته و قایدی دو بر یک به پیروزی رسیدند. از آن زمان تاکنون دو تیم ۴ بار دیگر در این شهر به مصاف هم رفتند که بازی‌ها با نتیجه مساوی به پایان رسیده. یک تساوی در این میان از شکست هم برای استقلالی‌ها دردناک‌تر بود.

همچنین ۴ خرداد ۱۴۰۳ آنها در کورس قهرمانی با پرسپولیس و یک هفته مانده به پایان بازی‌ها تیم تحت هدایت نکونام بدون گل مساوی کرد و صدر را از دست داد. در پایان آن فصل پرسپولیس به شکلی دراماتیک قهرمانی را در شرایطی که در اغلب فصل در رده دوم بود، به دست آورد.

پیکان- گل گهر سیرجان/ سه شنبه ساعت ۱۹:۱۵

تیم فوتبال پیکان فصل جدید را با باخت برابر تیم تراکتور شروع کرد و این تیم به دنبال برد مقابل گل گهر است، تا شکست هفته اول را جبران کند، اما کار سختی پیش رو دارد.

ساکت الهامی سرمربی پیکان اعلام کرده که این تیم از هفته چهارم راه می‌افتد و باید دید مدیران پیکان آن قدر صبور هستند تا به الهامی تا هفته چهارم فرصت بدهند یا نه!

در آن طرف، تیم فوتبال گل گهر سیرجان در دقیقه پایانی بازی توانست با گل میلاد کر برابر تیم نساجی به برتری برسد و ۳ امتیاز ارزشمند را به دست آورد.

شاگردان مهدی رحمتی می‌خواهند با امتیاز به سیرجان برگردند تا روند رو به رشد خود را ادامه بدهند و با روحیه بالا برای مسابقات لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا آماده شوند.

آلومینیوم اراک- چادر ملو اردکان/ سه شنبه ساعت ۱۹:۳۰

تیم فوتبال آلومینیوم اراک در هفته اول توانست برابر تیم استقلال خوزستان پیروز شود و ۳ امتیاز شیرین این بازی را به دست آورد و گام اول را محکم بردارد.

شاگردان پیروز قربانی با حمایت هواداران خود می‌خواهند ۳ امتیاز بازی خانگی را مقابل تیم چادر ملو کسب کنند تا روند رو به رشد خود را ادامه بدهند.

در آن طرف، تیم چادر ملو اردکان در نخستین بازی خود در لیگ برتر فوتبال برابر تیم سپاهان شکست خورد و فصل جدید را با باخت شروع کرد.

البته سعید اخباری سرمربی چادر ملو معتقد است که آسیایی نشدن تیمش بعد از قهرمانی در تورنمنت ۳ جانبه تاثیر منفی بر روی بازیکنانش گذاشته است و همین موضوع باعث شده که در اولین بازی شکست بخورند.

شاگردان سعید اخباری می‌خواهند با دست پر به اردکان برگردند تا شکست هفته قبل را جبران کنند.

سپاهان- تراکتور / سه شنبه ساعت ۲۰

تیم‌های فوتبال سپاهان و تراکتور در دیدار فینال گونه امشب در ورزشگاه نقش جهان برابر یکدیگر صف آرایی می‌کنند.

هر ۲ تیم در شرایطی به مصاف هم می‌روند که بازی اول خود را پیروز شدند و جزو مدعیان اصلی قهرمانی هستند.

تیم سپاهان لیگ بیست و ششم را با برد برابر تیم چادر ملو شروع کرد و این تیم در دومین بازی خود به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم تراکتور است، تا یکی از رقیبان خود را شکست بدهد و روند رو به رشد خود را ادامه بدهد.

تیم سپاهان فصل گذشته با ۳۹ امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به تراکتور در رده سوم جدول لیگ برتر قرار گرفت و به دلیل مشکلات بارگذاری مدارک به آسیا نرسید.

در آن طرف، تیم تراکتور هفته گذشته توانست تیم پیکان را شکست بدهد و این تیم با روحیه مضاعف به مصاف تیم سپاهان در اصفهان می‌رود.

شاگردان جواد نکونام می‌خواهند با بردن تیم سپاهان دست پر به تبریز برگردند و دل هواداران پرشور خود را شاد کنند و با روحیه بالا آماده مسابقات لیگ نخبگان آسیا شوند.

مهدی ترابی، بازیکن ملی‌پوش تراکتور به دلیل مصدومیت این هفته غایب خواهد بود. هاشم نژاد هم دچار مصدومیت است و درمورد حضور او مقابل سپاهان هم ابهام‌هایی وجود دارد.

این ۲ تیم در ۵ بازی اخیر به مصاف یکدیگر رفته‌اند که ۳ برد سهم تراکتور بوده و ۲ بازی هم با تساوی به پایان رسیده است و تیم سپاهان در طول این ۵ بازی، بردی کسب نکرده است.

تراکتور در آخرین تقابل ۲ تیم توانست با یک گل پیروز شود. در آن زمان دراگان اسکوچیچ سرمربی سرخپوشان تبریزی را برعهده داشت، اما اکنون جواد نکونام جانشینش شده است.

خداداد عزیزی مدیر تیم تراکتور هم به دلیل حضور در قرعه‌کشی لیگ نخبگان آسیا این بازی مهم را از دست می‌دهد و روی نیمکت غایب است.

همچنین شهریار مغانلو با ۲ گلی که هفته نخست زد یک مهاجم زهردار و آماده نشان داد و در آن‌سوی میدان هم احسان حاج صفی یک گل برای سپاهان از روی نقطه پنالتی زده است.