پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس به اتفاقات رخ داده بین فنونی زاده، سلطانی و خلیلی در باشگاه پرسپولیس واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بهزاد داداش زاده پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ناراحتی فنونی زاده و سلطانی از رفتار خلیلی اظهار کرد: اول اینکه باشگاه پرسپولیس نه برای خلیلی و نه برای حدادی است. پیشکسوتان بنیانگذار پرسپولیس بودند که پله پله بازی کردند و بالا آمدند. این جایگاهی که برخی مفتی دارند استفاده می‌کنند و شایستگی اش را ندارند مدیون پیشکسوتان هستند.

لگ زدن به درب اتاق در شان پیشکسوت نیست

او افزود: بعضی از بازیکنان هم در پرسپولیس بازی کردند و الان در پایه‌ها دارند امرار معاش و کار می‌کنند و نوش جانشان باشد. البته من جزییات این خبر را نمی‌دانم و نمی‌توانم قضاوت کنم و حدادی باید در این باره پاسخگو باشد. همین که خلیلی شهامت این را دارد که حرف می‌زند، این جای بحث دارد. من هم شنیدم ناراحت شدم که خلیلی گفت در باشگاه پرسپولیس جلسه بوده است و به فنونی زاده و سلطانی می‌گویند منتظر بمانند، اما آنها لگد به درب اتاق مدیرعامل زدند. اگر این حرف درست باشد در شان پیشکسوت پرسپولیس نیست.

پیشکسوت باید برای خودش ارزش قائل شود

داداش زاده بیان کرد: اصلا ما باید ببینیم که این پیشکسوتان چرا به باشگاه پرسپولیس رفتند. چرا من به باشگاه پرسپولیس نمی‌روم. به هر حال فنونی زاده و سلطانی وقت قبلی داشتند که به باشگاه رفتند. پیشکسوت باید برای خودش ارزش قائل شود و شان پیشکسوت باید حفظ شود. فنونی زاده و سلطانی بازیکنان بزرگی بودند و زحمات زیادی کشیدند و می‌توانستند وقت قبلی بگیرند و مشکلات خود را بگویند. ما علت این موضوع را نمی‌دانیم و هرچه بگوییم گمانه زنی هست.

پیشکسوت پرسپولیس تصریح کرد: اول اینکه فنونی زاده و سلطانی برای چه چیزی به باشگاه پرسپولیس رفتند. تیم پیشکسوتان زیر نظر شیرینی و پروین است و آنها وسایل مدنظر را تامین می‌کنند.

خلیلی با لابی دوباره به پرسپولیس برگشته است

او درباره اینکه خلیلی بیان کرده که برخی از پیشکسوتان دنبال سهم خواهی هستند، گفت: کدام یک از پیشکسوتان سهم خواهی می‌کند و شفاف این موضوع را بیان کند. خلیلی هم به نوعی پیشکسوت است و خودش هم مدتی در پرسپولیس بوده است، اما به خاطر برخی از مسائل از پایه‌های پرسپولیس اخراج شده است. حالا خلیلی اعتبار و لابی داشته است و هم معاون و هم سرپرست شده است. آیا تنها در پیشکسوتان، خلیلی هست که پست می‌گیرد؟

خلیلی با چه سابقه ای این همه پست گرفته است

داداش زاده بیان کرد: خلیلی چه سابقه‌ای در پرسپولیس دارد که آن قدر پست در این تیم گرفته و درآمد کسب می‌کند. حدادی باید پاسخ بدهد که به چه دلیلی خلیلی برای سرپرستی تیم انتخاب شده است. ما رهبری فرد، سهراب انتظاری و پایان رافت داریم که قدمت زیادی در پرسپولیس داشتند. آیا تارتار و حدادی خواستند که خلیلی سرپرست تیم شود؟ الان پول آمده است و یکسری از پیشکسوتان مشکل مالی دارند و حدادی باید تدابیری در نظر بگیرد و برخی از امرار معاش ماندند.