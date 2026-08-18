باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مرتضی فنونی زاده پیشکسوت پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره برد سرخپوشان برابر تیم شمس آذر در هفته اول لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: من پرسپولیس دهه ۶۰ را در ۲۰ دقیقه اول دیدم که ۲ گل زدند و از دقیقه ۲۱ به بعد تیم معمولی شدند. من نمی‌دانم تارتار به بازیکنان گفت که عقب نشینی کنند یا نه! بعد از آن بازی در دست شمس آذر بود.

او افزود: من به وحید رضایی تبریک می‌گویم که با یکسری بازیکن جوان به مصاف پرسپولیس رفت و همه بازیکنانش به جز یکی، ۲ نفر جوان بودند. البته عمری یک توپ به تیرک دروازه شمس آذر زد. البته با شروع نیمه دوم پرسپولیس به تیم‌های سابق مهدی تارتار تبدیل شد. تارتار باید بداند که همیشه باید این تفکر را داشته باشد که سرمربی پرسپولیس است. صددرصد تارتار به بازیکنان نگفته است که دفاع کنند، اما این تفکر شاگردان تارتار است که یک الی ۲ گل بزنند و بعد از آن دفاع کنند. پرسپولیس با این تفکر نمی‌تواند یک جام حلبی بیاورد.

فنونی زاده بیان کرد: شمس آذر تیمی هست که همه تیم‌ها را در قزوین اذیت کرده است، اما منتهی الان این تیم جوان است. با این تفکر که تارتار جلو برود، من هیچ شانسی برای پرسپولیس نمی‌بینم. بازی با تیم‌هایی مثل سپاهان، تراکتور، استقلال مانده است. فکر می‌کنم مالکیت توپ ۶۰ به ۴۰ بود. به نظرم تیم شمس آذر جوان بود به خاطر همین نتوانست آسیب برساند. پیام نیازمند در ۱۰ دقیقه آخر بازی خیلی برای ما زحمت کشید. نیازمند توپ‌های ساده هم ۲ ضرب می‌گرفت. آقای نیازمند! شما بازیکن تیم ملی فوتبال هستید و ۲ بار هم به جام جهانی رفتید و نباید توپ را مشت کنید. البته نیازمند و خط دفاعی پرسپولیس با رهبری کنعانی زادگان جزو بهترین‌های این بازی بودند.

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه بازیکنان جدید پرسپولیس را چطور دیده است، گفت: محبی بازیکن سپاهان بوده است و از آنجا به پرسپولیس آمده است. محبی در تیمی بازی کرده که جزو بهترین‌ها در ایران و آسیا بوده است و باید این جور توپ‌ها را به گل تبدیل کند. بازیکنانی که آمدند بازی خودشان را کردند و ان شا الله رفته رفته بهتر می‌شوند، اما این بازی نبود که ما از پوریا پورعلی و عیدی انتظار داشتیم. اینها در نیمه اول فوق العاده بودند، اما در نیمه دوم به عقب آمدند. طبق رسم همیشگی تیم‌های تارتار همیشه یکی، ۲ گل می‌زند و به عقب می‌رود. همچنین تا حالا در تیم‌هایی که تارتار را در اختیار داشته، بیش از ۲ گل به حریفان خود نزدند. اکثر تیم‌هایی که تارتار رفته است، تیم هایش همیشه یک الی ۲ گل زده‌اند.

او درباره اینکه به نظر می‌رسد اورونوف به علت بازی نکردن ناراحت شده است، گفت: یکی از تفکرات مهدی تارتار این بوده که یک بازیکن را پشت مهاجم بگذارد. سیستم پرسپولیس مثل دهه‌های گذشته ۳-۴-۲-۱ بوده است و با یک مهاجم بازی کرد من نمی‌دانم مربیان چه تفکری دارند که در پرسپولیس با یک مهاجم بازی می‌کنند. ما در دوران سرمربیگری علی پروین با سیستم ۴-۴-۲ بازی می‌کردیم و ۲ مهاجم در خط حمله بودند. درست است سیستم در جریان بازی عوض می‌شود. در برخی از تیم‌ها با ۲ مهاجم بازی می‌کنند و ۳ مدافع هم در خط دفاع گذارند تا گل نخورند. این تفکر هجومی نیست که تارتار دارد می‌چیند.

پیشکسوت پرسپولیس درباره علت غیبت اورونوف در بازی با شمس آذر چه بوده است، گفت: شاید اورونوف مصدوم بوده، که تارتار از او استفاده نکرده است. اورونوف بازیکنی هست که در یکی، ۲ سال گذشته بازی‌های پرسپولیس را در می‌آورد و او در جام جهانی بازی کرده است. به نظرم اورونوف نباید بیرون بنشیند. بازیکنی که تارتار با خودش آورده، آن قدر بهتر هست که به جای اورونوف بازی می‌کند.

او افزود: در دقیقه ۸۲ بازی شاهد بودیم که تارتار پنجمین تعویض خود را انجام داد و امیر حسین محمودی را به بازی آورد. اول اینکه محمودی جام جهانی رفته است و دلیل نیمکت نشینی اش را نمی‌دانم. محمودی بهترین بازیکن لیگ در سال گذشته شناخته شده است و به تیم ملی دعوت شده است، اما بازیکنانی که خود تارتار آورده است از بغل تیم ملی فوتبال هم رد نشدند که در پرسپولیس فیکس بازی کردند. آقای تارتار! شما که آن قدر تجربه دارید باید آخرین تعویضت در دقیقه ۸۲ بازی باشد. خدای نکرده اگر نیازمند مصدوم می‌شد دیگر تعویضی نداشتیم و باید کنعانی زادگان درون دروازه می‌ایستاد.