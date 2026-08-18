تیراندازی در مدرسه‌ای در شهر زامبوانگا فیلیپین ۲ کشته و ۹ زخمی بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس فیلیپین اعلام کرد در تیراندازی امروز سه‌شنبه در دبیرستانی در شهر زامبوانگا در جنوب فیلیپین، دانش‌آموزان هدف گلوله یک دانش‌آموز دیگر قرار گرفته‌اند.

سرگرد شلامی چانگ، سخنگوی پلیس منطقه، گفت نیروهای پلیس در تلاش برای تأمین امنیت محوطه مدرسه هستند، اما نتوانست بلافاصله جزئیات بیشتری ارائه کند.

این تیراندازی در مدرسه‌ای وابسته به دانشگاه آتنئو د زامبوانگا در شهر جنوبی زامبوانگا رخ داد. خیمر آدان اولاسو، شهردار این شهر، به رادیو DZMM گفت هر دو قربانی دانش‌آموز بوده‌اند و یکی از آن‌ها خود ضارب بوده که از یک «سلاح گرم پرقدرت» استفاده کرده است.
 
ارنالد اندال، رئیس دانشگاه، تأیید کرد که تیراندازی فعال دیگری در جریان نیست و تلفات یا مصدوم دیگری گزارش نشده است.او گفت: «در حال حاضر تأیید می‌کنیم که دو کشته وجود دارد. دیگر هیچ ضارب فعالی در محل نیست.»
 
اندال افزود دانشگاه در حال هماهنگی با مقامات است و به محض کسب اطلاعات بیشتر، جزئیات تکمیلی را اعلام خواهد کرد. او گفت: «ما هرگز نمی‌خواستیم چنین اتفاقی بیافتد. اولویت ما ایمنی تمام دانشجویان است.»
 
این حادثه پس از حمله‌ای در ژوئن در یک دبیرستان دولتی در شهر تاکلوبان رخ می‌دهد که در آن، پس از تیراندازی دو دانش‌آموز در محوطه مدرسه، دست‌کم سه دانش‌آموز کشته و حدود ۲۰ نفر زخمی شدند.این تیراندازی همچنین کمتر از ۱۰ روز پس از حادثه‌ای پرسروصدا در تایلند روی می‌دهد که در آن، یک دانش‌آموز در مدرسه‌ای در حومه بانکوک دست به تیراندازی کور زد.
برچسب ها: تیراندازی ، فیلیپین ، مدرسه
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