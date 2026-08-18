کنفدراسیون فوتبال آسیا حق انتخاب میزبان مسابقات استقلال را از این باشگاه سلب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه جدیدی اعلام کرده که مهلت باشگاه استقلال برای معرفی ورزشگاه میزبانی در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا به پایان رسیده و AFC تکلیف استادیوم میزبان مسابقات آبی‌پوشان را روشن خواهد کرد.

باشگاه استقلال در نظر داشت ورزشگاه بصره را به‌عنوان میزبان رقابت‌های خود در لیگ نخبگان آسیا معرفی کند و انتخاب گزینه ازبکستان را نیز در صورت منتفی شدن عراق، در دستور کار قرار داده بود.

بااین‌حال نه فدراسیون عراق و نه ازبکستان تأیید نهایی لازم برای میزبانی استقلال را در مهلت مقرر ندادند تا کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال ایمیلی اعلام کند که خودش درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌کند و آبی‌پوشان نقشی در این موضوع نخواهند داشت.

گفتنی است تراکتور کشور عمان و گل‌گهر تاجیکستان را به عنوان کشور ثالث برای میزبانی مسابقات آسیایی خود معرفی کرده‌اند.