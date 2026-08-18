خبرها از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به فرودگاهی در حومه ادلب حکایت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه العهد عراق گزارش  داد که خبرها از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به فرودگاه ابوالظهور در حومه ادلب در شمال سوریه حکایت می‌کند.

شبکه الجزیره گزارش داد که فرودگاه نظامی ابوالظهور در حومه ادلب شمالی در شمال سوریه، چهار بار هدف حمله هوایی قرار گرفته است.

این شبکه به جزئیات بیشتری از این حمله اشاره نکرده است.

عمرو حلبی خبرنگار الجزیره در گزارشی از ادلب، رژیم صهیونیستی را در پس این حمله معرفی کرد و گفت که هواپیماهای رژیم اسرائیل، باند فرودگاه ابوالظهور را بمباران کردند که اولین حمله رژیم به این فرودگاه واقع در شمال سوریه به شمار می رود.

برچسب ها: سوریه ، رژیم صهیونیستی
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