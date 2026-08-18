شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از ملت بزرگ ایران برای حضور باشکوه در آیین‌های بزرگداشت اربعین رهبر مجاهد شهید در سراسرکشور دعوت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اربعین «آقای شهید ایران»، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفس الزکیه)، در امتداد تشییع تاریخی و حضور بی‌نظیر ملت ایران، مقصدی برای امتداد بعثت و میعادگاهی برای تبدیل خون امام شهید به حرکت و معرفت است. شهادت ایشان اگرچه ثلمه‌ای بزرگ بر پیکر جهان اسلام وارد ساخت، اما خون مطهر آن رهبر شهید، پیوند عمیق امام و امت را بیش از پیش آشکار کرد و کالبد جامعه را با حقیقتی تازه از بیداری، خویش‌انگیختگی و مسئولیت تاریخی مواجه ساخت؛ حقیقتی که در تشییع تاریخی ایشان به شکوهی کم‌نظیر تجلی یافت و نشان داد که نسبت ملت با امام و آرمان‌های او، نسبتی برخاسته از عمق ایمان و ریشه‌دار در وجدان تاریخی این ملت است.

اربعین امام شهید، «دارالذکری» برای یادآوری حقایق و معارف و فرصتی برای تبیین مکتب، سبک مدیریتی، بازخوانی اندیشه و نگاه قرآنی و معنوی آن رهبر فرزانه و تعمیق معرفت و امتداد راه ایشان است؛ عرصه‌ای که در آن «بعثت خون» در اراده و آگاهی مردم امتداد می‌یابد و عاطفه و سوگ، به معرفت، عهد و مسئولیت اجتماعی پیوند می‌خورد و خون مطهر امام شهید، در متن جامعه رسالتی تازه می‌یابد. بر همین اساس، همزمانی این ایام با سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت حجت بن الحسن المهدی (عج)، افق این مراسم را به عهدی ماندگار با ولایت و امامت پیوند می‌زند و بر همین مبنا، شعار ویژه مراسم‌های چهلم در سراسر کشور «با تو در عهدیم تا صبح ظهور» انتخاب شده است تا تجدید میثاق با راه و آرمان امام شهید، در امتداد عهد با ولایت و انتظار ظهور معنا یابد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم ملت شریف و شهیدپرور ایران اسلامی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، روحانیون، علما، دانشگاهیان، فرهنگیان، جوانان و نوجوانان، هیئات مذهبی، تشکل‌های مردمی و انقلابی و همه دلدادگان راه شهیدان دعوت می‌کند با حضور گسترده، پرشور و حماسی خود در تمامی آیین‌های بزرگداشت اربعین رهبر مجاهد شهید، یاد و نام آن شهید والامقام را گرامی داشته و با آرمان‌های سید الشهدای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کنند؛ این مراسم از سوی رهبرمعظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای مدظله العالی در روز سه‌شنبه ۲۷ مردادماه، از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در مصلای امام خمینی (ره) تهران، روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه، پس از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) در قم، روز پنجشنبه ۲۹ مردادماه، پس از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت علی ابن موسی‌الرضا (علیه‌السلام) در مشهد مقدس، و عصر همان روز، پنجشنبه ۲۹ مردادماه همزمان با شب شهادت شهادت امام حسن عسکری (علیه السلام)، به‌صورت سراسری در تمامی مراکز استان‌ها و همچنین شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستا‌های سراسر کشور، با حضور مسئولان و مردم عزیز برگزار خواهد شد.

حضور باشکوه و حماسی مردم در آیین‌های بزرگداشت اربعین رهبر مجاهد شهید، بار دیگر نشان خواهد داد که راه این شهید والامقام زنده و آرمان او در قلب ملت ایران ماندگار است.

 
برچسب ها: رهبر شهید انقلاب ، حضرت آیت الله سید علی خامنه ای
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