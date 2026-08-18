باشگاه خبرنگاران جوان - ابومجاهد العساف، مسئول امنیتی کتائب حزبالله عراق در بیانیهای شروط مقاومت اسلامی عراق برای تعامل با دولت با هدف ساماندهی همکاری درباره موضوع سلاح را اعلام کرد.
العساف گفت که نخستین شرط، خروج کامل و واقعی نیروهای آمریکایی از خاک و آسمان عراق و اطمینان از عدم بازگشت آنها است.
او همچنین رهایی تصمیمگیری سیاسی و اقتصادی عراق از «سلطه آمریکا» را ضروری دانست.
وی دومین شرط را خروج نیروهای ترکیهای از شمال عراق اعلام کرد و در سومین مورد نیز خواستار انحلال نیروهای پیشمرگ شد؛ اقدامی که وی آن را به دلیل برخورداری این نیروها از تسلیحات گسترده و «ارتباطات مشکوک با دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی»، ضروری دانست.
مسئول امنیتی کتائب حزبالله در بخش دیگری از بیانیه خود با انتقاد از عملکرد علی الزیدی، نخستوزیر مکلف عراق، گفت این گروه بیش از صد روز در انتظار تغییر رویکرد وی بوده است.
العساف گفت که الزیدی در این مدت نتوانسته شرایط پیچیده داخلی، منطقهای و بینالمللی عراق را بهدرستی درک کند و به جای توجه به توصیههای داخلی، به دیدگاههای نماینده آمریکا و توماس باراک، فرستاده آمریکا در امور سوریه و عراق توجه کرده است.
العساف در ادامه با لحنی هشدارآمیز گفت صبر مقاومت در برابر چنین اقداماتی رو به پایان است.