مسئول امنیتی کتائب حزب‌الله عراق سه شرط این گروه برای تعامل با دولت درباره ساماندهی موضوع سلاح را اعلام کرد که شامل خروج کامل نیروهای آمریکایی از خاک و آسمان عراق است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابومجاهد العساف، مسئول امنیتی کتائب حزب‌الله عراق در بیانیه‌ای شروط مقاومت اسلامی عراق برای تعامل با دولت با هدف ساماندهی همکاری درباره موضوع سلاح را اعلام کرد.

العساف گفت که نخستین شرط، خروج کامل و واقعی نیروهای آمریکایی از خاک و آسمان عراق و اطمینان از عدم بازگشت آنها است.

او همچنین رهایی تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی عراق از «سلطه آمریکا» را ضروری دانست.

وی دومین شرط را خروج نیروهای ترکیه‌ای از شمال عراق اعلام کرد و در سومین مورد نیز خواستار انحلال نیروهای پیشمرگ شد؛ اقدامی که وی آن را به دلیل برخورداری این نیروها از تسلیحات گسترده و «ارتباطات مشکوک با دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی»، ضروری دانست.

مسئول امنیتی کتائب حزب‌الله در بخش دیگری از بیانیه خود با انتقاد از عملکرد علی الزیدی، نخست‌وزیر مکلف عراق، گفت این گروه بیش از صد روز در انتظار تغییر رویکرد وی بوده است.

العساف گفت که الزیدی در این مدت نتوانسته شرایط پیچیده داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی عراق را به‌درستی درک کند و به جای توجه به توصیه‌های داخلی، به دیدگاه‌های نماینده آمریکا و توماس باراک، فرستاده آمریکا در امور سوریه و عراق توجه کرده است.

العساف در ادامه با لحنی هشدارآمیز گفت صبر مقاومت در برابر چنین اقداماتی رو به پایان است.

برچسب ها: کتائب حزب الله عراق ، مقاومت عراق
خبرهای مرتبط
کتائب حزب‌الله: حملات آمریکا و عربستان بی‌پاسخ نخواهد ماند
ریاست جمهوری عراق حملات هوایی آمریکا و عربستان را محکوم کرد
مقاومت عراق واکنش به حملات آمریکا و عربستان را به تعویق انداخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۰ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
هرکشوری فقط باید ارتش داشته باشد نیروهای موازی علاوه بر هزینه بردولت موجب تداخل کاری وموازی کاری هم میشود
فقط ارتش ارتش ارتش
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۶ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
عالیه این شروط استقلال عراق را تضمین می کند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۳ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
عالیه این شروط استقلال عراق را تضمین می کند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۴ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
دولت عراق باید ارتش رو تحویل حشد الشعبی بده
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۳ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
دولت عراق اگه عرضه داشت که داعش موصل رو نمیگرفت و باید دست حشد الشعبی رو هم ببوسن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۷ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
یاشا

دقیقا

این شروط عقلانی هس
۰
۳
پاسخ دادن
ادعای ترامپ درباره کشتیرانی در تنگه هرمز
ترامپ: شاید مذاکرات با ایران در مقطعی از سر گرفته شود
تحریم‌های خصمانه انگلیس علیه ایران
پاکستان کاردار آمریکا را احضار کرد
نتانیاهو: اسرائیل حضور نظامی ترکیه در سوریه را تحمل نمی‌کند
سناتور آمریکایی: نیروهای اسرائیلی باید به خاطر جنایات جنگی در غزه پاسخگو باشند
مصر از برقراری تماس‌های دیپلماتیک با ایران خبر داد
نواک: روسیه واردات سوخت را آغاز کرده است
حملات روسیه به کشتی حامل سلاح و مهمات اوکراین
ترامپ می‌گوید قصد دارد مجددا با کیم جونگ اون دیدار کند
آخرین اخبار
ترامپ مدعی آغاز جنگ اقتصادی علیه ایران شد
ادعای ترامپ درباره کشتیرانی در تنگه هرمز
سناتور آمریکایی: نیروهای اسرائیلی باید به خاطر جنایات جنگی در غزه پاسخگو باشند
پاکستان کاردار آمریکا را احضار کرد
زلنسکی معاون رئیس دفتر خود را برکنار کرد
رویترز: رئیس موساد با وزیر خارجه سوریه به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کرده است
نتانیاهو: اسرائیل حضور نظامی ترکیه در سوریه را تحمل نمی‌کند
تحریم‌های خصمانه انگلیس علیه ایران
نواک: روسیه واردات سوخت را آغاز کرده است
ترامپ: شاید مذاکرات با ایران در مقطعی از سر گرفته شود
حملات روسیه به کشتی حامل سلاح و مهمات اوکراین
ترامپ می‌گوید قصد دارد مجددا با کیم جونگ اون دیدار کند
اسپانیا ۵۰۰ مهاجر آفریقایی را که کودک هستند، در کشور خود می‌پذیرد
حماس: حمله اسرائیل به مقر پلیس در غزه «جنایت جنگی» است 
ثبت بیش از ۱۲۰۰ مرگ بیشتر از حد معمول در فرانسه بر اثر موج گرما
مصر از برقراری تماس‌های دیپلماتیک با ایران خبر داد
۱۰۰ کشته در پی ریزش معدن طلا در جمهوری آفریقای مرکزی
کره شمالی: کاهش رزمایش‌های کره جنوبی توسط آمریکا را کاملاً بی‌اهمیت می‌دانیم
پوتین: حملات اوکراین عواقب بحرانی برای روسیه نداشته است
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت دو فرمانده حماس در غزه
هشدار انصارالله به عربستان درباره پیامد‌های تجاوز علیه یمن
۲۳ کشته در پی تصادف اتوبوس و کامیون در برزیل
ناتو برای مقابله با تهدید احتمالی ایران آماده‌باش شد
فرانسه اظهارات وزیر اسرائیلی در مورد غزه محکوم کرد
چرخش ترامپ در قبال ایران، بن‌بست راهبرد آمریکا
عراق نزدیک به ۲ میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کند
کاهش عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح هفته‌های اخیر
افزایش قیمت گازوئیل، اقتصاد آمریکا را زیر فشار برد
مجله آمریکایی: پیمان مکه می‌تواند برای ایران به فرصت تبدیل شود
کوشنر قبل از ترک قاهره چه قولی به خلیل الحیه داد؟