سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از وقوع حادثه‌ای برای یک کشتی هنگام خروج از تنگه هرمز خبر داد و اعلام کرد این کشتی بر اثر اصابت یک پرتابه ناشناس آسیب است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان عملیات تجارت دریایی انگایس اعلام کرد گزارشی درباره وقوع یک حادثه دریایی در تنگه هرمز دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش، یک کشتی هنگام خروج از تنگه هرمز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و در پی این حادثه، بخشی از آن آسیب دیده است.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیی اعلام کرد اصابت این پرتابه موجب وارد شدن خسارت به اتاق موتور کشتی شده و در جریان این حادثه، یکی از خدمه کشتی نیز زخمی شده است.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره هویت کشتی، منشأ پرتابه یا عامل این حمله منتشر نشده است.

برچسب ها: تنگه هرمز ، حمله به کشتی
خبرهای مرتبط
کاهش ۱۹.۵ درصدی تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز
یورش ۸ فرد مسلح به یک کشتی باری در آب‌های سومالی
ادعای ترامپ: آمریکا به دنبال تمدید یادداشت تفاهم با ایران نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
اتاق موتور=موتورخانه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
بنده از حمله به یک کشتی هنگام خروج از تنگه هرمز استقبال می کنیم و از این بابت از ارتش و سپاه تشکر و قدردانی می کنم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
دمتون گرم
خدا قوت
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۲ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
بزن که خوب می زنی
۳
۳
پاسخ دادن
ادعای ترامپ درباره کشتیرانی در تنگه هرمز
ترامپ: شاید مذاکرات با ایران در مقطعی از سر گرفته شود
تحریم‌های خصمانه انگلیس علیه ایران
پاکستان کاردار آمریکا را احضار کرد
نتانیاهو: اسرائیل حضور نظامی ترکیه در سوریه را تحمل نمی‌کند
سناتور آمریکایی: نیروهای اسرائیلی باید به خاطر جنایات جنگی در غزه پاسخگو باشند
مصر از برقراری تماس‌های دیپلماتیک با ایران خبر داد
نواک: روسیه واردات سوخت را آغاز کرده است
حملات روسیه به کشتی حامل سلاح و مهمات اوکراین
ترامپ می‌گوید قصد دارد مجددا با کیم جونگ اون دیدار کند
آخرین اخبار
ترامپ مدعی آغاز جنگ اقتصادی علیه ایران شد
ادعای ترامپ درباره کشتیرانی در تنگه هرمز
سناتور آمریکایی: نیروهای اسرائیلی باید به خاطر جنایات جنگی در غزه پاسخگو باشند
پاکستان کاردار آمریکا را احضار کرد
زلنسکی معاون رئیس دفتر خود را برکنار کرد
رویترز: رئیس موساد با وزیر خارجه سوریه به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کرده است
نتانیاهو: اسرائیل حضور نظامی ترکیه در سوریه را تحمل نمی‌کند
تحریم‌های خصمانه انگلیس علیه ایران
نواک: روسیه واردات سوخت را آغاز کرده است
ترامپ: شاید مذاکرات با ایران در مقطعی از سر گرفته شود
حملات روسیه به کشتی حامل سلاح و مهمات اوکراین
ترامپ می‌گوید قصد دارد مجددا با کیم جونگ اون دیدار کند
اسپانیا ۵۰۰ مهاجر آفریقایی را که کودک هستند، در کشور خود می‌پذیرد
حماس: حمله اسرائیل به مقر پلیس در غزه «جنایت جنگی» است 
ثبت بیش از ۱۲۰۰ مرگ بیشتر از حد معمول در فرانسه بر اثر موج گرما
مصر از برقراری تماس‌های دیپلماتیک با ایران خبر داد
۱۰۰ کشته در پی ریزش معدن طلا در جمهوری آفریقای مرکزی
کره شمالی: کاهش رزمایش‌های کره جنوبی توسط آمریکا را کاملاً بی‌اهمیت می‌دانیم
پوتین: حملات اوکراین عواقب بحرانی برای روسیه نداشته است
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت دو فرمانده حماس در غزه
هشدار انصارالله به عربستان درباره پیامد‌های تجاوز علیه یمن
۲۳ کشته در پی تصادف اتوبوس و کامیون در برزیل
ناتو برای مقابله با تهدید احتمالی ایران آماده‌باش شد
فرانسه اظهارات وزیر اسرائیلی در مورد غزه محکوم کرد
چرخش ترامپ در قبال ایران، بن‌بست راهبرد آمریکا
عراق نزدیک به ۲ میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کند
کاهش عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح هفته‌های اخیر
افزایش قیمت گازوئیل، اقتصاد آمریکا را زیر فشار برد
مجله آمریکایی: پیمان مکه می‌تواند برای ایران به فرصت تبدیل شود
کوشنر قبل از ترک قاهره چه قولی به خلیل الحیه داد؟