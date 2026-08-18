باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان عملیات تجارت دریایی انگایس اعلام کرد گزارشی درباره وقوع یک حادثه دریایی در تنگه هرمز دریافت کرده است.



بر اساس این گزارش، یک کشتی هنگام خروج از تنگه هرمز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و در پی این حادثه، بخشی از آن آسیب دیده است.



سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیی اعلام کرد اصابت این پرتابه موجب وارد شدن خسارت به اتاق موتور کشتی شده و در جریان این حادثه، یکی از خدمه کشتی نیز زخمی شده است.



تاکنون جزئیات بیشتری درباره هویت کشتی، منشأ پرتابه یا عامل این حمله منتشر نشده است.