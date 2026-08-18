اداره ارتباطات ترکیه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور در تماسی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار دیپلماسی برای حل تنش ها میان ایران و آمریکا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره ارتباطات ترکیه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور دوشنبه شب در تماسی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار دیپلماسی برای حل تنش ها میان ایران و آمریکا شد. اردوغان در این تماس تلفنی گفت که استفاده حداکثری از دیپلماسی برای حل تنش‌های میان ایران و آمریکا مهم است.

بر اساس اعلام اداره ارتباطات ترکیه، اردوغان تاکید کرد که ترکیه امیدوار است مذاکرات میان ایران و آمریکا تداوم یابد و آنکارا به حمایت از تلاش‌های صلح ادامه خواهد داد.

اردوغان همچنین به ترامپ گفت که توافقنامه دفاعی مشترک امضا شده با پاکستان و عربستان سعودی، موضع قاطعی را در ارتباط با تضمین ثبات و امنیت منطقه‌ای نشان می‌دهد.

این توافقنامه هفته گذشته توسط ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان در مکه امضا شد.

اردوغان تأکید کرد که ترکیه به حمایت از صلح پایدار در منطقه و همچنین تلاش ها برای بازسازی غزه ادامه خواهد داد.

منبع: ترکیه تودی