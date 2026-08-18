 مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از کشف پیکر جوان ۳۵ ساله پس از پنج روز عملیات جست‌وجوی امدادگران هلال‌احمر در رودخانه زاینده‌رود، محدوده روستای چم‌خلیفه شهرستان سامان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیژن طاهری اظهار کرد: پس از اعلام حادثه غرق‌شدگی یک جوان ۳۵ ساله در رودخانه زاینده‌رود، نیروهای جمعیت هلال‌احمر شهرستان سامان و تیم واکنش سریع چهازمحال و بختیاری عملیات جست‌وجوی پیکر را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری افزود: پس از پنج روز جست‌وجوی مستمر و تلاش نیروهای امدادی، پیکر این جوان در حوالی روستای چم‌خلیفه توسط نیروهای هلال‌احمر، اعضای باشگاه قایقرانی و نیروهای مردمی کشف شد.

طاهری امروز ۲۷  مرداد با اشاره به خطرات شنا و ورود به رودخانه زاینده‌رود، از شهروندان و گردشگران خواست باتوجه به جریان آب و شرایط متغیر رودخانه، از شنا و ورود به مناطق پرخطر خودداری کنند.

گفتنی است، این جوان روز ۲۲ مرداد در رودخانه زاینده‌رود در شهرستان سامان دچار حادثه غرق‌شدگی شده بود.

منبع: روابط‌عمومی جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری

برچسب ها: غرق شدگی ، زاینده رود
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۲ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
مثل اینکه خشک باشه بهتره
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
فرشاد محمدی
۰۸:۲۶ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
خداوند به‌خانواده اش صبری عظیم عنایت فرماید ...
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۱
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