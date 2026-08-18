باشگاه خبرنگاران جوان - بیژن طاهری اظهار کرد: پس از اعلام حادثه غرقشدگی یک جوان ۳۵ ساله در رودخانه زایندهرود، نیروهای جمعیت هلالاحمر شهرستان سامان و تیم واکنش سریع چهازمحال و بختیاری عملیات جستوجوی پیکر را آغاز کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری افزود: پس از پنج روز جستوجوی مستمر و تلاش نیروهای امدادی، پیکر این جوان در حوالی روستای چمخلیفه توسط نیروهای هلالاحمر، اعضای باشگاه قایقرانی و نیروهای مردمی کشف شد.
طاهری امروز ۲۷ مرداد با اشاره به خطرات شنا و ورود به رودخانه زایندهرود، از شهروندان و گردشگران خواست باتوجه به جریان آب و شرایط متغیر رودخانه، از شنا و ورود به مناطق پرخطر خودداری کنند.
گفتنی است، این جوان روز ۲۲ مرداد در رودخانه زایندهرود در شهرستان سامان دچار حادثه غرقشدگی شده بود.
منبع: روابطعمومی جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری