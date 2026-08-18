باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - محمد شکیبی نسب مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به مشاهده لکههای نفتی در آبهای منطقه گفت: این آلودگیها در پی اصابت و خسارت وارده به برخی کشتیها ایجاد شده بود که با اعزام دو تیم تخصصی و پنج شناور مقابله با آلودگی نفتی، عملیات پاکسازی در سواحل ایران انجام و این آلودگی بهطور کامل برطرف شد.
شکیبینسب اظهار کرد: در بحث آلودگی نفتی، متأسفانه بخشی از آلودگیها در دریا ناشی از عملیات دریایی، بهویژه عملیات کشتی به کشتی در حوزه نفتی است، اما در جریان جنگ رمضان نیز به دلیل اصابت پرتابهها به برخی کشتیها و خسارتهای واردشده، نشتی مواد نفتی رخ داد.
وی افزود: این لکههای نفتی بر اساس جریان آب، گاهی به سمت سواحل ایران یا عمان حرکت میکنند و حتی بین کشورهای منطقه جابهجا میشوند.
او گفت:در همین راستا پس از گزارش مشاهده تعدادی لکه نفتی در سطح آب، تیم مقابله با آلودگی سازمان بنادر و دریانوردی در قالب دو تیم تخصصی و با پنج شناور تخصصی جمعآوری و مقابله با آلودگی نفتی به منطقه اعزام شد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: خوشبختانه با فعالیت تیمهای تخصصی سازمان بنادر و کمک سایر بنادر جنوبی کشور، عملیات پاکسازی بهطور کامل انجام شد و در حال حاضر این آلودگی بهطور کامل برطرف شده است.