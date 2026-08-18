مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان از رفع آثار وندالیسم و آسیب واردشده به سنگ‌نبشته خرم‌آباد در کمتر از ۴۸ ساعت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - عطا حسن‌پور با اشاره به آسیب واردشده به سنگ‌نبشته خرم‌آباد اظهار کرد: این اثر تاریخی یکی از اسناد ارزشمند مکتوب و بخشی از حافظه جمعی و تاریخی منطقه به شمار می‌رود و هرگونه آسیب به آن، تعرض به بخشی از هویت فرهنگی جامعه است.

وی افزود: در پی وقوع این اقدام، تیم مرمت به سرپرستی مسعود دارابی در عملیاتی سریع، آثار ایجادشده را در کمتر از ۴۸ ساعت برطرف و اقدامات لازم برای پاکسازی و مرمت اثر را انجام داد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با قدردانی از سرعت عمل و تلاش تیم مرمت، تأکید کرد: صیانت از آثار تاریخی تنها با حفاظت فیزیکی محقق نمی‌شود، بلکه باید با تقویت آموزش فرهنگی، افزایش آگاهی عمومی و ایجاد پیوند عمیق‌تر میان جامعه و میراث فرهنگی، زمینه پیشگیری از تکرار چنین رفتارهایی فراهم شود.

حسن‌پور خاطرنشان کرد: افزایش تاب‌آوری اجتماعی در برابر رفتارهای آسیب‌زا و تقویت احساس مسئولیت عمومی نسبت به میراث فرهنگی، از الزامات حفاظت پایدار از آثار تاریخی است.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با آسیب‌زنندگان به آثار تاریخی گفت: قوانین مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی باید به‌طور جدی اجرا شود و در همین راستا، ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی، تأکید نمود که آسیب به این میراث ملی، جرم سنگین و مستوجب مجازات حبس تا ۱۰ سال است.

سنگ‌نبشته خرم‌آباد پس از انجام عملیات مرمت و پاکسازی، مجدداً در چرخه بازدید عمومی و گردشگری قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان

 

برچسب ها: میراث فرهنگی ، لرستان
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