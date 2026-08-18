رییس اتاق اصناف ایران از تشکیل کارگروهی شامل اتاق اصناف و وزرات صمت و نمایندگان کمیسیون اقتصادی به منظور اصلاح قانون صنفی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف ایران درمورد اصلاح قانون نظام صنفی گفت: در نشست هم‌اندیشی رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، گزارشی از شرایط ارزاق عمومی در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان ارائه کردیم و درخواست کردیم موارد و مشکلاتی که اصناف با آن روبه‌رو بوده‌اند مرتفع شوند که یکی از آنها، مالیاتی است که از وزارت اقتصاد و دارایی طلبکار هستیم و تا حدی، درمورد تبصره ۷ ماده ۷۲. زیرا اینها مواردی هستند که در حال حاضر، برای نظارت و بازرسی تبصره ۷ ماده ۷۲ بسیار تأثیرگذار هستند و پولی است که طلبکار هستیم و باید به ما پرداخته شود. 

نوده فراهانی ادامه داد: قرار شد چند بند قانون نظام صنفی اصلاح شود که بدنبال آن، کارگروهی شامل اتاق اصناف و وزرات صمت و نمایندگان کمیسیون اقتصادی، این موضوع را بررسی کنند که ان‌شاءالله، این قانون هر چه زودتر اصلاح شود و امیدوارم این جلسه‌ها برگزار شوند به منظور برطرف شدن مشکلات اصناف و مطالباتی که کمیسیون اقتصادی از ما دارند.

برچسب ها: اتاق اصناف ایران ، واحدهای صنفی ، جنگ تحمیلی سوم
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