دادستان زنجان دستور قاطع برای شناسایی و برخورد با هنجارشکنان و باندهای ترویج فساد را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان در راستای حفظ سلامت اجتماعی و صیانت از حریم عمومی در پایتخت شور و شعور حسینی، دستور ویژه‌ای برای مقابله با هنجارشکنان صادر کرد.

بهروز عباسی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان با اشاره به اینکه نظم و امنیت اخلاقی جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است، اظهار داشت: به ضابطین قضایی اعم از عام و خاص تکلیف شده است تا نسبت به شناسایی گروه‌ها و باند‌های سازمان‌یافته که عامدانه در پی ترویج فساد، برهنگی و هنجارشکنی در جامعه هستند، با جدیت اقدام کرده و آنان را برای برخورد قانونی به دستگاه قضایی معرفی کنند.

وی تصریح کرد: هرگونه رفتاری که مصداق «تظاهر به عمل حرام» باشد و یا با عنوان «برهنگی» یا «پوشش نامتعارف»، موجب جریحه‌دار شدن عفت عمومی گردد، طبق قانون جرم بوده و مستوجب تعقیب کیفری است.

دادستان مرکز استان زنجان با استناد به ماده ۶۳۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، یادآور شد: ظاهر شدن بدون رعایت ضوابط قانونی پوشش در انظار عمومی، مجازات مشخصی دارد؛ با این حال کسانی که با هدف ترویج فساد در فضای مجازی یا حقیقی مبادرت به اقدامات هنجارشکنانه نمایند، با برخورد‌های شدیدتری مواجه خواهند شد.

عباسی تأکید کرد: از شهروندان انتظار می‌رود با رعایت حریم‌های اجتماعی، مانع از اختلال در نظم عمومی شوند؛ چراکه دستگاه قضا در برخورد با متخلفان کوچکترین مسامحه‌ای نخواهد داشت.