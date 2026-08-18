حجت الله قربان خانی مجری طرح سد و نیروگاه تنگ معشوره از آغاز عملیات بتن‌ریزی اولیه سد تنگ معشوره خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الله قربان خانی مجری طرح سد و نیروگاه تنگ معشوره گفت: پس از انجام حفاری تکیه‌گاه‌ها و پی سد از سال گذشته تاکنون و همچنین نصب و راه اندازی سنگ شکن و بچینگ تولید بتن، اولین پانل بتنی به ابعاد ۷×۷ متر مربع اجرا شد و بصورت شبانه روزی ادامه خواهد یافت.

وی افزود: طبق طراحی انجام شده تعداد کل پانل‌ها با ابعاد مختلف به تعداد ۵۵ عدد بوده و با تکمیل بخشی از آنها، دستگاه‌های حفاری و تزریق مستقر شده و عملیات تزریق تحکیمی پی سد آغاز خواهد شد.

 

آغاز عملیات بتن ریزی اولیه سد تنگ معشوره

مجری طرح اضافه کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده عملیات بتن ریزی اصلی (بتن RCC) از مهر ماه پیش رو شروع و بصورت دو شیفته ادامه خواهد یافت.

آغاز عملیات بتن ریزی اولیه سد تنگ معشوره

سد بتنی تنگ معشوره در استان لرستان-نورآباد از نوع RCC و به ارتفاع ۹۶ متر و حجم بتن سد ۴۲۰ هزار متر مکعب و حجم مخزن ۵۲۵ میلیون متر مکعب بوده و هدف آن کنترل سیلاب‌های مخرب رودخانه کشکان و تنظیم آب جهت مصارف شرب و کشاورزی و صنعت شهرستان‌های کوهدشت، دلفان، چگنی، سلسله و پایین دست سد و تولید سالانه ۵۰ گیگاوات ساعت انرژی برق آبی می‌باشد.

آغاز عملیات بتن ریزی اولیه سد تنگ معشوره

منبع: روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

برچسب ها: سد معشوره ، سیلاب
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