باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الله قربان خانی مجری طرح سد و نیروگاه تنگ معشوره گفت: پس از انجام حفاری تکیه‌گاه‌ها و پی سد از سال گذشته تاکنون و همچنین نصب و راه اندازی سنگ شکن و بچینگ تولید بتن، اولین پانل بتنی به ابعاد ۷×۷ متر مربع اجرا شد و بصورت شبانه روزی ادامه خواهد یافت.

وی افزود: طبق طراحی انجام شده تعداد کل پانل‌ها با ابعاد مختلف به تعداد ۵۵ عدد بوده و با تکمیل بخشی از آنها، دستگاه‌های حفاری و تزریق مستقر شده و عملیات تزریق تحکیمی پی سد آغاز خواهد شد.

مجری طرح اضافه کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده عملیات بتن ریزی اصلی (بتن RCC) از مهر ماه پیش رو شروع و بصورت دو شیفته ادامه خواهد یافت.

سد بتنی تنگ معشوره در استان لرستان-نورآباد از نوع RCC و به ارتفاع ۹۶ متر و حجم بتن سد ۴۲۰ هزار متر مکعب و حجم مخزن ۵۲۵ میلیون متر مکعب بوده و هدف آن کنترل سیلاب‌های مخرب رودخانه کشکان و تنظیم آب جهت مصارف شرب و کشاورزی و صنعت شهرستان‌های کوهدشت، دلفان، چگنی، سلسله و پایین دست سد و تولید سالانه ۵۰ گیگاوات ساعت انرژی برق آبی می‌باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران