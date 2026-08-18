باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محلاتی، دبیر بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان در برنامه سلام خبرنگار اظهار داشت: این رویداد با حضور بیش از ۷۰۰ شرکت داخلی و خارجی برگزار می‌شود.

دبیر بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان با اشاره به برگزاری این رویداد از ۲۷ تا ۳۰ مرداد، گفت: بزرگ‌ترین رویداد صنعت ساختمان کشور هر ساله در مردادماه و با برگزارکنندگی اتاق تعاون ایران برگزار می‌شود و امسال بیست‌وششمین دوره این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد.

محلاتی اظهار کرد: این نمایشگاه محلی برای حضور شرکت‌ها، صنعتگران و فعالان بخش‌های مختلف صنعت ساختمان و همچنین مخاطبان و فعالان این حوزه است و به عنوان یکی از رویدادهای بزرگ صنعت ساختمان کشور، فرصتی برای معرفی توانمندی‌ها، محصولات و دستاوردهای این بخش فراهم می‌کند.

وی افزود: بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان از امروز، ۲۷ مرداد، آغاز به کار می‌کند و تا ۳۰ مردادماه ادامه خواهد داشت.

دبیر بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان ادامه داد: امسال نیز همانند سال گذشته، بیش از ۷۰۰ شرکت داخلی و خارجی در این رویداد حضور دارند و نمایشگاه با حضور گسترده فعالان صنعت ساختمان افتتاح و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.