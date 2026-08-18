باشگاه خبرنگاران جوان - دومین نمایشگاه بین‌المللی «شیراز اکسپو ۱۴۰۵» از ۱۹ تا ۲۴ مهرماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس در شهرک گلستان شیراز برگزار می‌شود؛ رویدادی که با هدف معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، تولیدی و خدماتی ایران و استان فارس و ایجاد فرصت‌های جدید برای توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری و تعاملات اقتصادی برگزار خواهد شد.

در آستانه برگزاری این نمایشگاه، نشست اتاق فکر صنعت دانش‌بنیان و ارتباط صنعت و دانشگاه اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت فارس با هدف هماهنگی میان دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و واحد‌های دانش‌بنیان استان برگزار شد.

تلاش برای تبدیل نمایشگاه به بستری برای تجارت و سرمایه‌گذاری

کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس، در حاشیه این نشست، «شیراز اکسپو ۱۴۰۵» را فرصتی برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی و تولیدی استان و کشور دانست و گفت: این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز ارتباط میان تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و بازار‌های هدف باشد.

او تأکید کرد: رویکرد به شیراز اکسپو نباید صرفاً برگزاری یک نمایشگاه باشد، بلکه این رویداد باید به بستری برای تعامل، شبکه‌سازی، توسعه تجارت، جذب سرمایه‌گذاری و معرفی ظرفیت‌های واقعی فارس در سطح بین‌المللی تبدیل شود.

مجرب با اشاره به تنوع ظرفیت‌های استان افزود: حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی، گردشگری، توریسم درمانی، فناوری، خدمات و تولید از جمله بخش‌هایی هستند که توانمندی‌های آنها در این رویداد به مخاطبان داخلی و خارجی معرفی خواهد شد.

مدیرکل صمت فارس همچنین بر نقش دانشگاه‌ها، متخصصان و بخش خصوصی در ارتقای کیفیت نمایشگاه تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از دانش دانشگاهیان، تجربه متخصصان و مشارکت فعال بخش خصوصی می‌تواند به موفقیت هرچه بیشتر این رویداد کمک کند.

او خاطرنشان کرد: برگزاری موفق دومین شیراز اکسپو نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اقتصادی و اجرایی و حضور مؤثر بخش خصوصی است و تلاش می‌شود این نمایشگاه با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از شیوه‌های نوین نمایشگاهی، متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی فارس و در تراز یک رویداد بین‌المللی برگزار شود.

دومین نمایشگاه بین‌المللی «شیراز اکسپو ۱۴۰۵» از ۱۹ تا ۲۴ مهرماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس در شهرک گلستان شیراز برگزار می‌شود و قرار است ظرفیت‌های اقتصادی، تولیدی، تجاری و خدماتی ایران و فارس را در معرض دید فعالان اقتصادی و بازار‌های داخلی و بین‌المللی قرار دهد.

منبع: صمت فارس