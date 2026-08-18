باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تصاویری از آتش‌سوزی پس از انفجار یک مخزن سوخت در سلیمانیه عراق + فیلم

منابع عراقی از آتش سوزی بزرگ در یک مخزن ذخیره سوخت در سلیمانیه، شمال عراق، خبر می دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویر منتشر شده از آتش سوزی بزرگ در یک مخزن ذخیره سوخت در سلیمانیه عراق، از بزرگی این حادثه خبر می دهد.

مطالب مرتبط
تصاویری از آتش‌سوزی پس از انفجار یک مخزن سوخت در سلیمانیه عراق + فیلم
young journalists club

آتش سوزی مهیب در مرکز بغداد + فیلم

تصاویری از آتش‌سوزی پس از انفجار یک مخزن سوخت در سلیمانیه عراق + فیلم
young journalists club

آتش گرفتن جنگنده اف-۱۶ در یونان + فیلم

تصاویری از آتش‌سوزی پس از انفجار یک مخزن سوخت در سلیمانیه عراق + فیلم
young journalists club

 وقوع آتش‌سوزی پس از اصابت پهپادها در اربیل + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ضربه نفتی ایران به بریتانیا + فیلم
۷۸۱

ضربه نفتی ایران به بریتانیا + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
ردپای آمریکا در کودتاها + فیلم
۷۶۴

ردپای آمریکا در کودتاها + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
از تجربه ۲۸ مرداد تا شکست سناریوی ۱۹ دی + فیلم
۵۴۳

از تجربه ۲۸ مرداد تا شکست سناریوی ۱۹ دی + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
هرمز زیر ذره‌بین کاربران + فیلم
۴۴۰

هرمز زیر ذره‌بین کاربران + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
راهبردی برای اخراج آمریکا از منطقه + فیلم
۴۳۸

راهبردی برای اخراج آمریکا از منطقه + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha