\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0622\u062a\u0634 \u0633\u0648\u0632\u06cc \u0628\u0632\u0631\u06af \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u0645\u062e\u0632\u0646 \u0630\u062e\u06cc\u0631\u0647 \u0633\u0648\u062e\u062a \u062f\u0631 \u0633\u0644\u06cc\u0645\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0639\u0631\u0627\u0642\u060c \u0627\u0632 \u0628\u0632\u0631\u06af\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u062e\u0628\u0631 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f.\n