مهدی ترابی، ستاره تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶، در پی آسیب‌دیدگی در دیدار هفته نخست تراکتور مقابل پیکان، برای ۲ تا ۳ هفته از میادین دور خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تراکتور در آستانه تقویم دشوار نیم‌سال نخست، با خبر ناگواری از نظر کادر فنی رو‌به‌رو شد. مهدی ترابی، مهره کلیدی تیم تبریز که در جام جهانی ۲۰۲۶ پیراهن تیم ملی را بر تن داشت، در جریان بازی هفته اول مقابل پیکان دچار مصدومیت شد.

بر اساس برآورد تیم پزشکی باشگاه، این بازیکن به دلیل نوع آسیب‌دیدگی، بین ۲ تا ۳ هفته از ترکیب تیم دور خواهد ماند. این غیاب طولانی‌مدت، تراکتور را در حساس‌ترین مقاطع فصل قرار می‌دهد؛ چرا که ترابی قطعاً دیدار‌های دشوار و سرنوشت‌ساز مقابل سپاهان و پرسپولیس را از دست خواهد داد.

علاوه بر این دو تقابل حساس، احتمال می‌رود ترابی بازی مقابل چادرملو را نیز از دست بدهد که این موضوع فشار را بر کادر فنی تراکتور برای چیدن ترکیب جایگزین دوچندان می‌کند.

از آنجایی که دو بازی پیش رو (مقابل سپاهان و پرسپولیس) از دشوارترین تقابل‌های تراکتور در نیم‌سال اول محسوب می‌شوند، از دست دادن بازیکنی با تجربه و سطح کیفی ترابی، می‌تواند خلأ بزرگی در توان تهاجمی و ساختار بازی تیم تبریز ایجاد کند.

برچسب ها: تراکتور ، مهدی ترابی
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