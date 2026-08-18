فرمانده پایگاه دریابانی میناب، از توقیف ۵ شناور متخلف و فاقد مدارک با ۳ هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت قاچاق خبر داد.

باشکاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سید داود میرعالی اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب با تسلط اطلاعاتی بر اسکله های منطقه، مطلع شدند قاچاقچیان قصد دارند به وسیله شناورهای متخلف، محموله سوخت قاچاق را به خارج از مرزهای کشور انتقال دهند.

وی افزود: براساس این خبر بلافاصله واحدهای عملیاتی به موقعیت شناسایی شده در حوزه استحفاظی اعزام و پس از جست و جو موفق شدند شناورهای مورد نظر را شناسایی و توقیف کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب در پایان با اشاره به دستگیری ۵ نفر متهم تصریح کرد: مرزبانان موفق شدند در بازرسی از شناورهای توقیفی، ۳ هزار و ۴۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۶ میلیارد و ۴۲۶ میلیون ریال را کشف کنند.

برچسب ها: شناور متخلف ، قاچاق سوخت
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