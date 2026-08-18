باشگاه خبرنگاران جوان - نشست کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری با حضور مدیران و نمایندگان ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی، کانون بانک‌های خصوصی و نمایندگان بانک‌های دولتی و خصوصی کشور برگزار گردید.

در ابتدای این نشست، مسعود کمال‌آبادی، دبیرکل کانون، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سال مالی گذشته، از تعامل سازنده اعضای هیأت عالی نظارت و شورای عالی کانون قدردانی کرد.

در ادامه عبدالاحد فرج زاده، رییس شورای عالی کانون اعتباری و سرمایه‌گذاری در مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و مجمع عمومی فوق‌العاده «کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی» با هدف بررسی عملکرد سال‌های مالی گذشته، ضمن تشریح دستاوردهای دوره گذشته، اولویت‌های راهبردی کانون برای سال مالی ۱۴۰۵ را تبیین کرد و بر ضرورت توسعه تعاملات با شبکه بانکی برای ایفای نقش مؤثرتر در نظام اقتصادی کشور تأکید ورزید.

همچنین در بخش دیگری از این مجمع، امیر حسین پور، خزانه دار کانون گزارش مالی و صورت‌های مالی سال گذشته را ارائه و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ را تشریح کرد.

نقش کانون در پایداری نظام بانکی

رییس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی با اشاره به آنکه تاکنون بیش از هزار فقره پرونده مشاور اعتباری و سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌های عضو این کانون به شبکه بانکی ارجاع و تسهیلات مربوطه به آنها اعطا شده است؛ یادآور شد: پروژه‌های خرید شناورهای بزرگ تجاری، نیروگاهی، پتروشیمی، خرید دکل‌های نفتی و دیگر پروژه‌های بزرگ صنعتی نیز در میان این پرونده‌ها دیده می‌شود.

فرج زاده با تأکید بر جایگاه این نهاد به‌عنوان بازوی مکمل سیستم بانکی، تصریح کرد: خدمات تخصصی اعضای کانون، علاوه بر تقویت سیستم بانکی، موجب کاهش معوقات بانکی و اجرای دقیق‌تر پروژه‌های کلان اقتصادی می‌شود.

در پایان این مجمع، ضمن بررسی دستور جلسات و اتخاذ تصمیمات لازم، بر استمرار فعالیت‌های تخصصی و ارتقای نظام رتبه‌بندی اعضا به‌عنوان گامی جهت افزایش شفافیت مالی و توسعه تعامل با نهادهای اقتصادی کشور تأکید شد.