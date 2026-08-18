فرج زاده گفت:تقویت نظام بانکی و کاهش معوقات؛ محور‌های اصلی برای توسعه و رونق اقتصادی کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  نشست کانون  مشاوران  اعتباری و سرمایه‌گذاری با حضور مدیران و نمایندگان ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی، کانون بانک‌های خصوصی و نمایندگان بانک‌های دولتی و خصوصی کشور  برگزار گردید.

در ابتدای این نشست، مسعود کمال‌آبادی، دبیرکل کانون، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سال مالی گذشته، از تعامل سازنده اعضای هیأت عالی نظارت و شورای عالی کانون قدردانی کرد.

در ادامه عبدالاحد فرج زاده، رییس شورای عالی کانون اعتباری و سرمایه‌گذاری در مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و مجمع عمومی فوق‌العاده «کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی» با هدف بررسی عملکرد سال‌های مالی گذشته، ضمن تشریح دستاوردهای دوره گذشته، اولویت‌های راهبردی کانون برای سال مالی ۱۴۰۵ را تبیین کرد و بر ضرورت توسعه تعاملات با شبکه بانکی برای ایفای نقش مؤثرتر در نظام اقتصادی کشور تأکید ورزید. 

همچنین در بخش دیگری از این مجمع، امیر حسین پور، خزانه دار کانون گزارش مالی و صورت‌های مالی سال گذشته را ارائه و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ را تشریح کرد.

نقش کانون در پایداری نظام بانکی

رییس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی با اشاره به آنکه تاکنون بیش از هزار فقره پرونده مشاور اعتباری و سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌های عضو این کانون به شبکه بانکی ارجاع و تسهیلات مربوطه به آنها اعطا شده است؛ یادآور شد: پروژه‌های خرید شناورهای بزرگ تجاری، نیروگاهی، پتروشیمی، خرید دکل‌های نفتی و دیگر پروژه‌های بزرگ صنعتی نیز در میان این پرونده‌ها دیده می‌شود.

فرج زاده با تأکید بر جایگاه این نهاد به‌عنوان بازوی مکمل سیستم بانکی، تصریح کرد: خدمات تخصصی اعضای کانون، علاوه بر تقویت سیستم بانکی، موجب کاهش معوقات بانکی و اجرای دقیق‌تر پروژه‌های کلان اقتصادی می‌شود.

در پایان این مجمع، ضمن بررسی دستور جلسات و اتخاذ تصمیمات لازم، بر استمرار فعالیت‌های تخصصی و ارتقای نظام رتبه‌بندی اعضا به‌عنوان گامی جهت افزایش شفافیت مالی و توسعه تعامل با نهادهای اقتصادی کشور تأکید شد.

برچسب ها: جنگ اقتصادی ، فشار اقتصادی
خبرهای مرتبط
میرزایی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
دشمن با جنگ اقتصادی به‌دنبال هدف قرار دادن تاب‌آوری مردم است
تحلیل‌گر آمریکایی: فشارها اراده ملت ایران را تغییر نخواهد داد + فیلم
اقتصاد مقاومتی؛ راهبرد عبور از جنگ اقتصادی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بارش پراکنده باران در نوار شمالی کشور
رقم واقعی تخلف در بازگشت ارز صادراتی ۸۱ میلیارد دلار در ۸ و نیم سال است
بانک مرکزی فعلا نرخ سود بانکی را تغییر نمی‌دهد/ از دلایل اصلی تورم در کشور، ناترازی بانک‌هاست
پرداخت تسهیلات صندوق ملی مسکن برای تکمیل پروژه‌های مسکن مهر پردیس
ترافیک سنگین در محورهای تهران، کرج، چالوس و هراز
آخرین اخبار
بانک مرکزی فعلا نرخ سود بانکی را تغییر نمی‌دهد/ از دلایل اصلی تورم در کشور، ناترازی بانک‌هاست
رقم واقعی تخلف در بازگشت ارز صادراتی ۸۱ میلیارد دلار در ۸ و نیم سال است
پرداخت تسهیلات صندوق ملی مسکن برای تکمیل پروژه‌های مسکن مهر پردیس
بارش پراکنده باران در نوار شمالی کشور
ترافیک سنگین در محورهای تهران، کرج، چالوس و هراز
خالی‌فروشی ۲۰۰ هزار موردی مربوط به «زرپاد» بود؛ پلتفرمی که مدت‌هاست فعالیتی ندارد
راه‌اندازی فرودگاه و تکمیل زنجیره حمل‌ونقل سرخس
کشاورزان از آبیاری درختان در ساعات گرم روز اجتناب کنند
ساخت ۴۵ هزار واحد مسکن امید طی یک سال
مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت ابطال شد/ خداحافظی با پیش فروش قطعی خودرو
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۸ مرداد
بازنگری مستمر دستورالعمل‌های استاندارد
لزوم ایجاد زنجیره یکپارچه ساخت از طراحی تا بهره‌برداری ساختمان
سرمایه گذاری ایران در عمان؛ ظرفیتی که هنوز بالفعل نشده است
خزانه‌های طلا در واقعیت محدود باقی مانده است
گیر کردن در آسانسور، لزوما ناشی از نقص ایمنی نیست/صدور پایان کار ساختمان فقط با تاییدیه آسانسور
دهقان‌نیا: سامانه نظارت بر طلای آنلاین راه‌اندازی شد
اطلاعیه قطعی برق در شهرقدس به دلیل آتش‌سوزی پست برق
شرکت‌های اقتصاد دیجیتال در مسیر بورس/ پای پیام‌رسان‌های داخلی به بورس باز خواهد شد؟
سود ارزی خریداران اوراق مرابحه فولاد مبارکه پرداخت شد/ انتشار ۲.۳ میلیارد یورو اوراق جدید در دست بررسی است
توقف آسانسورهای دارای نقص فنی در واحدهای مسکونی فرسوده/ صدور ۱۲ نوع گواهینامه در حوزه آسانسور
بهره‌برداری از ۴۷۷۰ هزار واحد مسکونی شهر‌های جدید در هفته دولت
نگرانی در خصوص آینده برنج نداریم/محاصره دریایی تاثیری در صنعت غذا ندارد
موافقت بانک مرکزی با افزایش سقف وام‌های مسکن
شاخص کل در آستانه ۶ میلیون واحد؛ شرط عبور از مقاومت چیست؟
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
خودپرداز طلا؛ زیرساختی برای تسهیل خرید و تحویل فیزیکی طلا
بخشی از نابسامانی‌های بازار ناشی از تصمیمات تنظیم بازاری است
افزایش تأمین زمین قانون جوانی جمعیت از ۳۲ هزار به ۶۸ هزار نفر
۸۵ هزار واحد مسکن استیجاری در دو فاز در حال اجراست