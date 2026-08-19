باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سید شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه نشست هم‌اندیشی رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع این نشست، تنظیم بازار و نظارت بر قیمت‌ها بود و گزارشی از شرایط تأمین کالا‌ها داده شد و از نظر تأمین کالا، شرایط کشور مناسب است، امّا آن چه که دغدغه مشترک همه ماست این است که قیمت برخی از کالا‌ها افزایش پیدا کرده و گران‌تر شده است و این موضوع نیازمند این است که ما درمورد ریشه گرانی‌ها، گران‌فروشی‌ها و مواردی مثل احتکار اهتمام بیشتری داشته باشیم.

حسینی ادامه داد: با رییس اتاق اصناف ایران تفاهم کردیم که گزارشی برای حوزه‌هایی تنظیم شود که نیاز دارند به صورت نهادی، اتاق اصناف را تقویت کنیم حتی اگر نیاز باشد به صورت جزیی، قانون را بازبینی کنیم یا از ظرفیت قانون برای تقویت اتاق اصناف استفاده کنیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: درخواست کردیم با همکاری نهاد‌های مرتبط مثل وزارت صمت، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات، به روند بازرسی‌ها و ارزیابی بازار بیشتر تأکید داشته باشیم که ان‌شاءالله، تا جایی که ممکن است به گرانی کالا‌ها نظارت و کنترل بیشتری شود.