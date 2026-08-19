رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از شرایط مناسب تأمین کالا‌های اساسی خبر داد و تأکید کرد که دغدغه مشترک همه ما افزایش قیمت برخی از کالاهاست و این موضوع نیازمند این است که ما درمورد ریشه گرانی‌ها، گران‌فروشی‌ها و مواردی مثل احتکار اهتمام بیشتری داشته باشیم.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سید شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه نشست هم‌اندیشی رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع این نشست، تنظیم بازار و نظارت بر قیمت‌ها بود و گزارشی از شرایط تأمین کالا‌ها داده شد و از نظر تأمین کالا، شرایط کشور مناسب است، امّا آن چه که دغدغه مشترک همه ماست این است که قیمت برخی از کالا‌ها افزایش پیدا کرده و گران‌تر شده است و این موضوع نیازمند این است که ما درمورد ریشه گرانی‌ها، گران‌فروشی‌ها و مواردی مثل احتکار اهتمام بیشتری داشته باشیم. 

حسینی ادامه داد: با رییس اتاق اصناف ایران تفاهم کردیم که گزارشی برای حوزه‌هایی تنظیم شود که نیاز دارند به صورت نهادی، اتاق اصناف را تقویت کنیم حتی اگر نیاز باشد به صورت جزیی، قانون را بازبینی کنیم یا از ظرفیت قانون برای تقویت اتاق اصناف استفاده کنیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: درخواست کردیم با همکاری نهاد‌های مرتبط مثل وزارت صمت، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات، به روند بازرسی‌ها و ارزیابی بازار بیشتر تأکید داشته باشیم که ان‌شاءالله، تا جایی که ممکن است به گرانی کالا‌ها نظارت و کنترل بیشتری شود.

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برچسب ها: اتاق اصناف ایران ، گرانی کالا ، واحدهای صنفی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۵ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
جلوی کسانی که گران فروشی می کنند رو بگیرید
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۳ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
مرگ بر مسول بی کفایت ، تازه میگه برخی گرانه
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۳ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
گران نیست ویران است از نظر قیمتی آدم را ویران می کند
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ساسان
۰۸:۴۹ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
فروشگاهها کالاهای اساسی را در انبار پنهان میکنند تا شهریور ماه گرانتر بفروشند خدااااااااااا ازشون نگذره
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۶ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
قیمت برخی از کالاها بالاست؟!!!!!
۰
۵
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