باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) بامداد روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک کشتی در حین ترانزیت خروجی از تنگه هرمز، مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است.

این مرکز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «افسر امنیتی شرکت گزارش داده است که یک کشتی در حین انجام ترانزیت خروجی از تنگه هرمز، مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است. این برخورد به موتورخانه آسیب رسانده و منجر به تلفات جانی در میان خدمه شده است.»

مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که گارد ساحلی عمان به سایر اعضای خدمه کمک‌رسانی می‌کند.

این مرکز افزود که هیچ اثر زیست‌محیطی گزارش نشده است، در حالی که مقامات در حال بررسی این حادثه هستند.

مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز توصیه کرد که احتیاط کرده و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.

تنگه هرمز در بحبوحه جنگ آمریکا و ایران شاهد تشدید تنش‌ها بوده است و علیرغم تلاش‌های دیپلماتیک برای تحکیم تفاهم‌ها در مورد آزادی ناوبری از طریق این آبراه استراتژیک، نگرانی‌ها در مورد اختلال در کشتیرانی و تأمین انرژی جهانی را افزایش داده است.

منبع: آناتولی