باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های عراقی بامداد سه‌شنبه گزارش دادند که انفجار مهیبی رخ داده و به دنبال آن آتش‌سوزی در محلی حاوی انبار خودروهای پر از سوخت در استان سلیمانیه در شمال این کشور رخ داده است.

به گزارش رسانه‌های عراقی، این انفجار در منطقه تانجرو در سلیمانیه در محلی که انبارها و تعدادی وسیله نقلیه پر از سوخت در آن قرار داشت، رخ داد و گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که یک تانکر سوخت ممکن است در داخل این محل منفجر شده باشد.

تیم‌های دفاع مدنی و اورژانس برای مهار آتش به محل حادثه شتافتند، اما تاکنون از علل حادثه اطلاعی در دست نیست.

منبع: اسپوتنیک