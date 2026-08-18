باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش «ایثار»، سید احمد موسوی، در نشست شورای مشاوران وزرا که در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، ضمن گرامی‌داشت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی و تکریم ایثار، صبر و پایداری آنان در دوران اسارت و پس از آن، اظهار داشت: سبک زندگی و سلوک شما عزیزان به عنوان اسوه‌های استقامت، همواره باید الگوی ما و نسل امروز جامعه باشد.

وی در خصوص اقدامات بنیاد شهید و امور ایثارگران بیان کرد: فرآیند باز تعریف ساختار را آغاز کرده‌ایم و در حال تدوین «مهندسی فرآیندها» هستیم تا از حالت «کار و مصوبه محض» به سمت «خلق ارزش و ارمغان برای جامعه» حرکت کنیم.

موسوی با اشاره به چالش‌های ایثارگران، به‌ویژه مسئله مسکن، گفت: اینکه امروز، بخشی از جامعه ایثارگران همچنان با مشکل مسکن رو‌به‌رو هستند، نیازمند بازنگری در رویکرد‌های اجرایی است. ما باید از موانع فعلی عبور کنیم؛ این کار مستلزم همکاری تنگاتنگ دولت، قوه مقننه و سایر نهاد‌های حاکمیتی است.

وی تصریح کرد: ما نیازمند اقدامات فکورانه، برنامه‌ریزی و اندیشه‌ورزی هستیم. چنانچه امور بر مبنای دانش و مدل‌های علمی باشد، بی‌تردید اثربخشی بیشتری داشته و اقدامات قابل‌سنجش خواهد بود. در این مسیر از ظرفیت نخبگان و تشکل‌های ایثارگری استفاده خواهیم کرد تا با مشارکت همه شما عزیزان ایثارگر، بتوانیم اقدامات مؤثرتری داشته باشیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین خواستار برگزاری نشست‌های فنی و تخصصی در حوزه‌های کلیدی نظیر مسکن و اشتغال شد و بر لزوم گذار از مدل‌های سنتی به سمت «مدیریت مبتنی بر دانش» در دنیای آینده تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربه‌ی بنیاد شهید و امور ایثارگران در مدیریت اعزام جانبازان صعب‌العلاج به خارج از کشور، گفت: ما با تدوین استراتژی‌های بلندمدت، موفق شدیم در شرایطی که همکاری‌های بین‌المللی محدود بود، مدل‌هایی ایجاد کنیم که جانبازان در داخل کشور تحت درمان قرار گیرند. هدف ما این است که این فرآیند را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که با حفظ کرامت ایثارگران، مسائل فرهنگی و اقتصادی نیز به دقت کنترل شود.

موسوی در خصوص ساختار سازمانی اظهار داشت: مدیریت، علم است و ما باید از تصمیم‌گیری‌های صرفاً احساسی فاصله گرفته و به سمت مدیریت مبتنی بر شاخص‌ها حرکت کنیم. در بنیاد شهید و امور ایثارگران با بررسی فرآیندها، ساختار فرآیندمحور مد نظر قرار گرفت و اولویت اصلی، بازسازی ساختار و رسیدگی به نیاز‌های واقعی ایثارگران است.