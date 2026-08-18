باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا -در راستای تحقق عدالت رسانهای و دسترسی مناطق روستایی به خدمات نوین ارتباطی، روستای بیدسک سما از توابع شهرستان بیرجند با جمعیتی در حدود ۴۰ خانوار با نصب و راهاندازی فرستنده دیجیتال تلویزیونی کمقدرت، تحت پوشش کامل شبکههای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
وی با بیان اینکه برای راهاندازی این فرستنده تلویزیونی، اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان هزینه شده است، گفت: با بهرهبرداری از این طرح، ساکنان روستای چاده اکنون میتوانند از ۱۹ شبکه تلویزیونی و ۲۰ شبکه رادیویی صدا و سیما با کیفیت مطلوب بهرهمند شوند.
موسوی افزود: توسعه زیرساختهای فنی و پوشش حداکثری نقاط روستایی، از اولویتهای راهبردی معاونت فنی است تا تمامی هماستانیهای عزیز در اقصی نقاط استان از محصولات و برنامههای رسانه ملی بهرهمند شوند.