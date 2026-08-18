باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ابوذر شیرودی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اعلام ورود هواپیماهای جدید به ناوگان هوایی کشور در شرایط تحریم، گفت: پس از جنگ ۴۰ روزه، تعدادی هواپیمای پهن‌پیکر و باریک‌پیکر توسط شرکت‌های هواپیمایی خصوصی و دولتی خریداری و وارد کشور شده که بخشی از آن‌ها وارد چرخه عملیاتی شدند و بقیه در حال طی الزامات و اخذ مجوزهای سازمان هواپیمایی کشوری هستند.

وی تعداد دقیق این هواپیماها را اعلام نکرد اما در عین حال با بیان اینکه روند ورود ناوگان جدید تداوم دارد، گفت: نکته مهم این است که تمامی این فرایندها بر مبنای شرایط تحریم انجام می‌شود؛ یعنی این‌طور نیست که ورود این پرنده‌ها حاصل توافق یا تفاهم با کشور خاصی باشد. همه این خریدها بر پایه شرایط گذشته انجام شده و خواهد شد، هرچند اگر توافقی حاصل شود ممکن است تغییراتی رخ دهد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: این هواپیماها توسط شرکت‌های هواپیمایی خصوصی و بخش‌هایی از شرکت‌های دولتی خریداری شده و در چرخه ورود قرار دارند؛ برخی وارد چرخه شده و برخی دیگر در شرف ورود به کشور هستند.

جزئیات نشست اخیر ایکائو و تلاش برای کشورها برای پرونده سازی علیه ایران

شیرودی درباره نشست سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری (ایکائو) و امکان موفقیت حقوقی ایران در پرونده‌های هوانوردی نیز گفت: در این خصوص باید چند نکته را در نظر گرفت؛ نخست اینکه ما در ایکائو ذیل دفتر منطقه‌ای خاورمیانه قرار داریم. کشورهایی که طرح شکایت کرده‌اند، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هستند که ادعاهایی مبنی بر اصابت به برخی فرودگاه‌های خود مطرح کرده‌اند؛ ادعاهایی که تا به امروز نیز اثبات نشده است.

وی افزود: در مقابل، ما نیز شکایت متقابل ثبت کرده و اعلام کردیم که فرودگاه‌ها، زیرساخت‌های غیرنظامی و ناوگان هوایی ما از سوی رژیم صهیونیستی مورد اصابت قرار گرفته و تصریح کردیم که برخی از این حملات از مبدأ یا از طریق فضای این کشورها انجام شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تمامی این مباحث در همان هفته نخست جنگ ۴۰ روزه در نشست آنلاین میان ایران و دفتر منطقه‌ای ایکائو مطرح شد، خاطرنشان کرد: خود من نیز در آن جلسه حضور داشتم. ما برگه کاری (Working Paper) و اعتراض رسمی خود را ارائه دادیم و طرف مقابل نیز مدارک خود را مطرح کرد. انتظار محافل این بود که محکومیت شدیدی علیه ایران صادر شود و در پی آن، فعالیت‌های هوانوردی غیرنظامی ما تحت محدودیت‌های عملیاتی قرار گیرد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: اما در نشستی که در کانادا (اجلاس ۲۳۸ شورای ایکائو) برگزار شد، با پیگیری‌های انجام‌شده هیچ‌گونه محدودیت عملیاتی یا عواقب تحریمی علیه کشورمان وضع نشد و حتی اعضای هیئت از نتیجه این نشست رضایت داشتند.

وی با بیان اینکه برخی کشورها انتظار داشتند رفتاری مشابه پرونده‌های کره شمالی یا روسیه در ایکائو علیه ایران صورت گیرد، گفت: اما خوشبختانه این اتفاق نیفتاد. آن‌ها ادعای خود را در اجلاس ۲۳۸ مطرح کردند و انتظار داشتند در همان جلسه محکومیت نهایی شود، اما در حال حاضر وضعیت حقوقی و جایگاه ما در برابر طرف‌های شاکی کاملاً برابر است.

شیرودی در پایان تأکید کرد: نشست‌های شورا هر دو ماه یک‌بار تشکیل می‌شود؛ برگه کاری و مستندات تکمیلی ما نیز آماده شده و در اجلاس ۲۳۹ شورای ایکائو بررسی خواهد شد. ما به‌هیچ‌وجه دیر اقدام نکردیم؛ بلکه از همان هفته اول وقوع حوادث، اعتراضات رسمی و مکاتبات مستند خود را به مراجع ایکائو ارائه کردیم.