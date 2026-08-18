سیدعباس عراقچی،‌ وزیر امور خارجه کشورمان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای تجاوزهای یک سال و نیم اخیر آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران، از مقام شامخ شهدای ایران اسلامی، شخصیت‌های برجسته و فرماندهان شهید و در راس آنها آقای شهید ایران تجلیل کرد.



عراقچی با اشاره به حماسه‌آفرینی ملت ایران در جریان این تجاوز نظامی، از معلمان و دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب به عنوان یکی از جلوه‌های ماندگار این حماسه یاد کرد و گفت: جنگ تحمیلی چهل‌روزه اسطوره‌هایی داشت؛ از رهبر مجاهد و شهید ایران تا دانش‌آموزان و معلمان شهید مدرسه شجره طیبه میناب که شهادت مظلومانه آنان به حماسه‌ای ماندگار تبدیل شد.



وی افزود: اینکه مدرسه‌ای با طراحی قبلی مورد حمله موشکی قرار گرفته و ۱۶۸ دانش‌آموز و معلم در یک لحظه به خاک و خون کشیده شدند، جنایتی است که هیچ‌گاه از حافظه تاریخی ملت ایران و وجدان بشریت پاک نخواهد شد و شهر کوچک میناب با سربلندی و سرافرازی ایستاد و به نمادی از پایداری و مقاومت ملت ایران تبدیل شد.

تجلیل از روحیه مقاومت و ایستادگی حماسی ملت ایران

عراقچی همچنین با تجلیل از روحیه مقاومت و ایستادگی حماسی ملت ایران در دفاع از میهن در برابر تجاوز ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، رمز استقامت و پیروزی ملت ایران را در اتکال به قدرت لایزال الهی، رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، همبستگی و انسجام ملی و دفاع مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دانست.



رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به پیروزی ایران در عرصه جنگ و دیپلماسی تصریح کرد: دیپلماسی و میدان در هماهنگی و همبستگی با یکدیگر حرکت می‌کنند. دیپلماسی با اتکا به قدرت دفاعی و نظامی کشور، دستاوردهای میدان را در مسیر صیانت از امنیت و منافع ملی ملت ایران تثبیت می‌کند.



وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نقش راهبردی نظام آموزشی و تربیتی کشور در تربیت نیروهای متخصص، متعهد و توانمند، اظهار داشت: نظام آموزش و پرورش پیشرو و قدرتمند، یکی از پایه‌های تحکیم اقتدار ایران اسلامی است و باید بیش از پیش برای تقویت آموزش و پرورش در کشورمان اهتمام ورزیم.



عراقچی همچنین از فداکاری و نقش‌آفرینی ممتاز فرهنگیان کشور در جریان تجاوز نظامی دشمنان تجلیل کرد و بر ضرورت حمایت از جامعه تعلیم و تربیت و تقویت ظرفیت‌های بین‌المللی آموزش و پرورش تأکید نمود.



وی با تشریح ظرفیت‌های وزارت امور خارجه در پیشبرد دیپلماسی آموزشی، بر آمادگی دستگاه دیپلماسی برای تسهیل و تقویت تعاملات و ارتباطات آموزشی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها و انتقال تجربیات، روش‌ها و فناوری‌های موفق آموزشی تأکید کرد.



عراقچی همچنین با اشاره به اهمیت حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در مجامع علمی و آموزشی بین‌المللی، از جمله یونسکو، این مجامع را فرصتی برای تبیین و دفاع از مواضع و منافع ایران و همچنین بستری برای عرضه و معرفی دستاوردهای علمی، آموزشی و تربیتی کشور دانست.



در این مراسم، احمد کاظمی، وزیر آموزش و پرورش هم از تلاش‌های شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیر وزیر امور خارجه و مجموعه کارگزاران دستگاه دیپلماسی در دفاع و صیانت از منافع ملی کشور تجلیل کرد.



وزیر آموزش و پرورش کشورمان همچنین با قدردانی از حمایت‌های وزارت امور خارجه در مسیر پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی کشور، از نقش سفرا و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان در حمایت از برنامه‌های بین‌المللی آموزش و پرورش و توسعه همکاری‌های آموزشی و تربیتی تقدیر کرد.

این جنگ، یک جنگ فراموش‌نشدنی در تاریخ بود و است

علاوه بر این، وزیر امور خارجه کشورمان در بخش دیگری از سخنانش در این اجلاس تاکید کرد: نام و یاد شهیدان عزیزمان را در اینجا زنده کنیم؛ شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی و در رأس همه آنها، سیدالشهدای انقلاب اسلامی، رهبر شهید، آن مجاهد بزرگی که پس از یک عمر مجاهدت به مقامی که استحقاق آن را داشت، یعنی مقام بلند شهادت، رسید. اگرچه ما هیچ‌گاه این خون را فراموش نمی‌کنیم، نمی‌بخشیم و پیگیری می‌کنیم، اما برای خود ایشان، پس از سال‌ها مجاهدت در راه خدا، شهادت مقامی بود که استحقاق آن را داشت.



وی افزود: این جنگ چندین اسطوره داشت که یکی از آنها رهبر شهید بود. پس از آن، دانش‌آموزان و معلمان شهید در مدرسه شجره طیبه میناب نیز به یک اسطوره و یک حماسه تبدیل شدند که هیچ‌گاه فراموش نخواهد شد. اینکه تعداد زیادی معلم و دانش‌آموز در یک لحظه به خاک و خون کشیده شوند، جنایتی است که هیچ‌گاه بشریت فراموش نخواهد کرد.



عراقچی تاکید کرد: این جنگ، یک جنگ فراموش‌نشدنی در تاریخ بود و است. ملت ایران در مقابل بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا، در کنار ارتش دیگری که آن هم ادعای قدرت می‌کرد، با همراهی و پشتیبانی تقریباً همه کشورهای غربی و بعضی از کشورهای دیگر در منطقه و خارج از منطقه، چندین روز مقاومت کرد. آنها ایران را کوبیدند، اما نتوانستند به هیچ‌یک از اهداف خود برسند. مردم ایران مقاومت کردند و فقط با اتکا به قدرت لایزال الهی و قدرت خودشان ایستادگی کردند.

خیال باطل «تسلیم بدون قید و شرط» محقق نشد

وزیر خارجه کشورمان افزود: شما به خاطر دارید که در روزهای ابتدایی جنگ، رئیس‌جمهور آمریکا در یک پیام کوتاه گفت: «تسلیم بدون قید و شرط». یعنی کل هدف آنها همین بود: تسلیم بدون قید و شرط ایران. ایران تسلیم نشد. وقتی دیدند این خیال باطل محقق نمی‌شود، تلاش کردند تغییر رژیم را دنبال کنند؛ نشد. تلاش کردند ایران را تجزیه کنند؛ نشد. تلاش کردند گروه‌های مختلف را در شهرها و غرب کشور مسلح کنند و خودشان هم اعتراف کردند که به آنها سلاح داده‌اند؛ اما این هم نشد.



سیدعباس عراقچی تاکید کرد: کسانی که دنبال تسلیم بدون قید و شرط بودند، در فاصله کوتاهی پس از آغاز جنگ، التماس مذاکره کردند. این ما بودیم که می‌گفتیم آتش‌بس را قبول نداریم و جنگ را ادامه دادیم تا به نقطه‌ای رسیدیم که پذیرفتند آتش‌بس و مذاکره با شرایط ایران انجام شود. این مسائل در تاریخ به‌صورت مفصل و مکتوب خواهد شد. آنها یک پیشنهاد چندبندی دادند و ما پیشنهاد دیگری ارائه کردیم. دوباره آنها پیشنهاد خود را تغییر دادند و ما هم تغییر دادیم. نهایتاً قبول کردند که مذاکره بر اساس پیشنهاد ایران انجام شود. آن زمان بود که ایران آتش‌بس را قبول کرد. بعد از قبول آتش‌بس، یعنی از زمانی که درخواست مذاکره مطرح شد، چند ماه مذاکره به طول انجامید؛ مدتی که حتی از خود جنگ نیز طولانی‌تر بود تا اینکه به نقطه‌ای رسیدیم که یک تفاهم چندبندی امضا شد.

«شما هم جنگ را بردید و هم دیپلماسی را بردید»

وی افزود: همان‌طور که حالا گفته شد، بارها برخی سفرای محترم کشورهای مختلف به من گفتند که از مجموع بندهای تفاهم‌نامه، تقریباً همه آنها به نفع ایران است و تنها بخش کوچکی به نفع طرف مقابل است. شاهد بودید که کمتر از دو هفته بعد، نقض تفاهم‌نامه را شروع کردند؛ به دلیل اینکه همه آنچه در تفاهم‌نامه آمده بود، در راستای منافع ایران بود. بزرگ‌ترین مخالف و مانع اجرای یادداشت تفاهم، رژیم صهیونیستی بود و هست. آنها همه تلاش خود را کردند که چنین تفاهمی صورت نگیرد، همه تلاش خود را کردند که این تفاهم شکست بخورد و همه تلاش خود را کردند که به اجرا درنیاید و هنوز هم این تلاش را ادامه می‌دهند.



وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: ما با اقتدار جنگیدیم و با اقتدار هم مذاکره کردیم. باز این تعبیر را در همین جمع عرض می‌کنم که بسیاری از وزرای خارجه به من گفتند: «شما هم جنگ را بردید و هم دیپلماسی را بردید.» اینکه می‌گویم ما در دیپلماسی موفق بودیم و پیروز میدان بودیم، این موفقیت و پیروزی شخص من نیست. خدا را شاهد می‌گیرم و دلم می‌خواهد تأکید کنم که این پیروزی متعلق به وزارت امور خارجه نیست. ما ابزار آن بودیم. این پیروزی مردم ایران بود. این نتیجه مقاومت در جنگ بود که دشمن را وادار کرد به پذیرش خواسته‌های ایران. بنابراین، وقتی می‌گوییم ما دیپلماسی را بردیم، معلوم است که ایران پیروز شده است؛ نه وزارت امور خارجه، نه حتی دولت، بلکه همه ما با هم. دستاوردهای قدرت توسط دیپلماسی تثبیت و تحکیم می‌شوند. گل قدرت را دیپلماسی می‌چیند.

قدرت سخت حرف اول را می‌زند

سید عباس عراقچی همچنین در ادامه اجلاس روسای آموزش و پرورش در سراسر کشور همچنین تاکید کرد: چند نکته را در خصوص موضوعی که بیشتر مرتبط با بحث شماست عرض می‌کنم و آن، دیپلماسی آموزشی است. ابتدا عرض بکنم که در ادامه همین بحث قدرت و اینکه دیپلماسی با اتکا به قدرت جلو می‌رود، عوامل تشکیل‌دهنده قدرت یک کشور متعدد و متنوع هستند. ابتدا بگویم که همچنان در دنیای امروز، قدرت سخت حرف اول را می‌زند. در این جنگ، این موشک‌های ما بودند که محور قدرت ما شدند. در این هیچ تردیدی نیست.



عراقچی افزود: ولی عوامل دیگری هستند که قدرت کشورها را می‌سازند و تکمیل می‌کنند که با عنوان قدرت نرم شناخته می‌شوند. قدرت اقتصادی، قدرت تبلیغاتی و عوامل متعدد دیگری وجود دارند. شاید از همه اینها مهم‌تر، نیروی انسانی باشد. کشوری که از نیروی انسانی زیاد، متخصص و حرفه‌ای برخوردار باشد، یک مؤلفه مهم قدرت را در اختیار دارد. این نیروی انسانی را چه کسی تربیت می‌کند؟ نظام تعلیم و تربیت کشور. نظام تعلیم و تربیت می‌تواند عامل قدرت کشور باشد. ما در وزارت امور خارجه چه کمکی می‌توانیم به این نظام تعلیم و تربیت، به این بُعد از قدرت ملی، بکنیم؟ اینجاست که چیزی به نام دیپلماسی آموزشی مطرح می‌شود.

دیپلماسی آموزشی و تبادل تجربیات

به گفته عراقچی اولین کار، تبادل تجربیات با کشورهاست. وی افزود: ما در محتوا و اصول چیزی نمی‌خواهیم از آنها یاد بگیریم، ولی در شیوه‌های اجرا، کارهای زیادی هست که دیگران انجام داده‌اند و ما می‌توانیم از طریق تبادل تجربه، آنها را فرا بگیریم و به کار بگیریم؛ همان‌طور که ما تجربیاتی داریم که می‌توانیم در اختیار دیگران قرار دهیم. انتقال فناوری‌های مربوط به آموزش و پرورش و فناوری‌های مربوط به تعلیم و تربیت، از مأموریت‌های ماست و خودمان هم قائل هستیم که این کار با همکاری وزارت آموزش و پرورش می‌تواند انجام شود.

مخالف سیاست صندلی خالی هستیم

سیدعباس عراقچی افزود: حضور در مجامع بین‌المللی نیز موضوع مهم دیگری است. ما به‌طور کلی به‌شدت مخالف سیاست صندلی خالی هستیم. صندلی جمهوری اسلامی در هیچ مجموعه بین‌المللی، در هیچ کنفرانس بین‌المللی و در هیچ اجلاس بین‌المللی نباید خالی باشد. ما باید حتماً حاضر باشیم، حتماً باید حرف بزنیم، حتماً باید از موضع کشورمان دفاع کنیم، حتماً باید بتوانیم داشته‌هایمان را عرضه کنیم و دستاوردهایمان را نشان بدهیم.



وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: مدارس ایرانی خارج از کشور، به نظر من، چیز بسیار مهمی هستند. آماری که من دارم، ۷۶ مدرسه در ۳۸ کشور داریم و ۴۳۰ معلم نیز اعزام می‌شوند. مقام معظم رهبری شهید تأکید بسیار زیادی بر مدارس داشتند. در هر سمیناری که ما داشتیم، در سفرها و برنامه‌های مختلف، بر مدارس ایرانی تأکید می‌کردند و ما را منع کرده بودند که بچه‌هایمان را به جای دیگری غیر از مدارس ایرانی بفرستیم، ولو اینکه جایی مدرسه‌ای با دو یا سه نفر تشکیل شود.

منبع: ایسنا