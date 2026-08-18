مهدی طارمی در روز‌های پایانی نقل‌وانتقالات تابستانی با پیشنهاد‌هایی از جنوآ، پورتو و لیل روبه‌رو شده و اختلاف نظر با سرمربی المپیاکوس، آینده او را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روز‌های پایانی پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی فوتبال اروپا می‌تواند برای مهدی طارمی سرنوشت‌ساز باشد. مهاجم باتجربه تیم ملی ایران که فصل گذشته راهی المپیاکوس شد، حالا در شرایطی قرار گرفته که احتمال جدایی‌اش از این باشگاه بیش از گذشته مطرح شده است.

طارمی که پیش از این سال‌های موفقی را در پورتو سپری کرده و تجربه بازی برای اینترمیلان را نیز در کارنامه دارد، با هدف تجربه یک چالش جدید راهی فوتبال یونان شد؛ اما حضور او در المپیاکوس مطابق انتظارات پیش نرفت و اختلاف نظر با کادر فنی، شرایط را برای ادامه همکاری پیچیده کرده است.

محمدحسین میثاقی، مجری برنامه فوتبال برتر، دوشنبه‌شب در بررسی آخرین وضعیت لژیونر‌های فوتبال ایران اعلام کرد که طارمی در حال حاضر پیشنهاد‌هایی از جنوآ ایتالیا، پورتو پرتغال و لیل فرانسه دریافت کرده است. البته انتقال طارمی به هر یک از این تیم‌ها به رضایت المپیاکوس نیز بستگی دارد؛ چرا که مهاجم ایرانی تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ با باشگاه یونانی قرارداد دارد.

موضوع اختلاف طارمی با سرمربی المپیاکوس نیز از سوی سعید عزت‌اللهی تأیید شد. هافبک تیم ملی ایران که ارتباط نزدیکی با طارمی دارد، در گفت‌وگویی تلویزیونی عنوان کرد که این مهاجم در اردوی تیم ملی از وجود اختلاف نظر با سرمربی المپیاکوس صحبت کرده است.

عزت‌اللهی همچنین احتمال جدایی طارمی در فرصت باقی‌مانده از پنجره نقل‌وانتقالات را منتفی ندانست. طارمی همچنان آمار قابل توجهی دارد شرایط طارمی در المپیاکوس در حالی به سمت جدایی پیش رفته که آمار او در فصل گذشته چندان ناامیدکننده نبود. این مهاجم در مجموع رقابت‌های فصل گذشته ۱۶ گل و چهار پاس گل به ثبت رساند.

طارمی در سوپرلیگ یونان ۱۰ گل و دو پاس گل داشت، در جام حذفی سه بار گلزنی کرد و در سوپرجام نیز یک گل به ثمر رساند. او در لیگ قهرمانان اروپا هم دو گل و دو پاس گل ثبت کرد تا نشان دهد همچنان توانایی تأثیرگذاری در سطح بالای فوتبال اروپا را دارد. با این حال، شرایط او در هفته‌های اخیر متفاوت بوده است. طارمی در چند دیدار تدارکاتی المپیاکوس فرصت چندانی برای حضور در میدان پیدا نکرد و همین مسئله شایعات درباره جدایی او را جدی‌تر کرده است.

در میان گزینه‌های مطرح‌شده، بازگشت به پورتو می‌تواند برای طارمی جذاب‌ترین انتخاب باشد. او بخش مهمی از دوران درخشان فوتبالش را در این باشگاه سپری کرد و به یکی از چهره‌های محبوب هواداران تبدیل شد. جنوآ نیز می‌تواند فرصت دیگری برای بازگشت طارمی به فوتبال ایتالیا باشد؛ لیل فرانسه هم در صورت نهایی شدن مذاکرات، تجربه‌ای متفاوت در لیگ فرانسه برای این مهاجم رقم خواهد زد. اکنون با توجه به قرارداد طارمی با المپیاکوس، باشگاه یونانی نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده او دارد و هر انتقالی نیازمند توافق طرفین خواهد بود.

با نزدیک شدن به پایان پنجره نقل‌وانتقالات، باید دید طارمی در المپیاکوس می‌ماند یا یکی از سه مسیر پورتو، جنوآ و لیل را برای ادامه دوران حرفه‌ای خود انتخاب می‌کند.

برچسب ها: مهدی طارمی ، اروپا
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