در حالی که کمتر از یک روز از توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵ می‌گذرد، سازمان سنجش، از دریافت بیش از ۷۵۰ هزار کارت توسط متقاضیان شرکت در این آزمون‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که کمتر از یک روز از توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵ می‌گذرد، مدیر کل روابط عمومی سازمان سنجش، از دریافت بیش از ۷۵۰ هزار کارت توسط متقاضیان شرکت در این آزمونها خبر داد.

علیرضا کریمیان گفت: از مجموع بیش از یک میلیون و ۷۰ هزار نفر داوطلب، تاکنون بیش از ۷۵۰ هزار نفر از متقاضیان آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵ کارت ورود به جلسه آزمون دریافت کرده‌اند.

وی تأکید کرد: متقاضیان چنانچه نقص یا مغایرتی در مندرجات کارت مشاهده کنند می‌توانند با توجه به مفاد اطلاعیه پرینت و رفع نقص کارت شرکت در آزمون نسبت به ویرایش و رفع نقص اقدام کنند.

کریمیان خاطرنشان کرد: نمایندگان سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحدهای رفع نقص کارت، فردا چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه در ۴۱۵ شهر آماده پاسخگویی به متقاضیان هستند.

نشانی واحدهای رفع نقص کارت در پیوست جدول شماره ۲ اطلاعیه نحوه پرینت و رفع نقص کارت در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.

آزمون‌ سراسری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور و آزمون پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵ به طور همزمان در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۲۹ و ۳۰ مردادماه در حوزه‌های امتحانی سراسر کشور برگزار خواهد شد.

برچسب ها: کارت آزمون ، آزمون فرهنگیان
خبرهای مرتبط
امروز آخرین مهلت دریافت کارت کنکور
امروز؛ آغاز توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد
توزیع کارت ورود به جلسه کنکور سراسری و پذیرش دانشجو معلم از دوشنبه
امروز آخرین مهلت دریافت کارت آزمون ارشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مصرف روزانه نوشیدنی‌های گازدار خطر ابتلا به سرطان معده را افزایش می‌دهد
دارو تا ۶ ماه تامین است/ انتقال ارز مشکل اصلی صنعت دارو
آغاز کنکور سراسری ۱۴۰۵ با رقابت داوطلبان تجربی در سراسر کشور
آخرین اخبار
آغاز کنکور سراسری ۱۴۰۵ با رقابت داوطلبان تجربی در سراسر کشور
دارو تا ۶ ماه تامین است/ انتقال ارز مشکل اصلی صنعت دارو
مصرف روزانه نوشیدنی‌های گازدار خطر ابتلا به سرطان معده را افزایش می‌دهد
با هوش مصنوعی چه اتفاقی برای اسرار شما می‌افتد؟
چه افرادی مجاز به استفاده از آمپول‌های لاغری نیستند؟ + فیلم
نسخه اختصاصی ChatGPT برای نوجوانان با کنترل‌های ایمنی پیشرفته
حفاری در بن‌بست مجوز شهرداری؛ ۱۰ هزار مشترک شهرری بدون تلفن و اینترنت طی ۶ ماه
کشف شواهدی از برخورد دیموس، قمر مریخ، با یک سیارک بزرگ
تاثیر استفاده کودکان از گوشی و تبلت بر توانایی شناختی آنها
کشف یک «ابرزمین» که قوانین اخترفیزیک را به چالش می‌کشد
برگزیدگان المپیاد‌های جهانی به‌صورت خودکار مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان هستند
عمان، آفریقا و کشور‌های همسایه؛ بازار‌های هدف صادرات فناوری جهاددانشگاهی
هوشمندسازی ساختمان‌ها؛ راهکاری برای کاهش مصرف انرژی و ارتقای امنیت
اجرای طرح پزشک خانواده باید مرحله‌به‌مرحله و مبتنی بر داده‌های واقعی باشد
پایش مدارس کم جمعیت در کشور
جزئیات سهم «سوابق تحصیلی» در «کنکور» امسال
علت کمبود‌های دارویی امسال مشکلات انتقال ارز به شرکت‌های خارجی بود
کنترل دیابت بارداری و تاثیر آن بر روی جنین+ فیلم
دستورالعمل برنامه «هر دانش‌آموز، یک مهارت» ابلاغ شد
نتایج اولیۀ کنکور سراسری شهریور ۱۴۰۵ اعلام می‌شود
امروز آخرین مهلت دریافت کارت کنکور