علیرضا کریمیان گفت: از مجموع بیش از یک میلیون و ۷۰ هزار نفر داوطلب، تاکنون بیش از ۷۵۰ هزار نفر از متقاضیان آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵ کارت ورود به جلسه آزمون دریافت کرده‌اند.

وی تأکید کرد: متقاضیان چنانچه نقص یا مغایرتی در مندرجات کارت مشاهده کنند می‌توانند با توجه به مفاد اطلاعیه پرینت و رفع نقص کارت شرکت در آزمون نسبت به ویرایش و رفع نقص اقدام کنند.

کریمیان خاطرنشان کرد: نمایندگان سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحدهای رفع نقص کارت، فردا چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه در ۴۱۵ شهر آماده پاسخگویی به متقاضیان هستند.

نشانی واحدهای رفع نقص کارت در پیوست جدول شماره ۲ اطلاعیه نحوه پرینت و رفع نقص کارت در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.

آزمون‌ سراسری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور و آزمون پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵ به طور همزمان در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۲۹ و ۳۰ مردادماه در حوزه‌های امتحانی سراسر کشور برگزار خواهد شد.