معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان بر لزوم رفع چالش‌های موجود در حوزه ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی و زیرساخت‌های مرتبط با اتباع تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی قدیمی در نشست شورای برنامه‌ریزی دادگستری کل استان کرمان با اشاره به وضعیت نامطلوب ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی، گفت: با وجود صرف هزینه‌های قابل توجه، متاسفانه شاهد اجرای کامل از طرح ساماندهی نیستیم و در حال حاضر تنها ۱۰ کارگاه به محل جدید منتقل شده که این وضعیت نشان‌دهنده نبود اراده جدی برای ساماندهی است.

وی با اشاره به وجود حدود ۵۰۰ کارگاه ضایعاتی غیرمجاز در استان کرمان، بیان کرد: بخش عمده‌ای از این کارگاه‌ها در اختیار اتباع قرار دارد که درآمد‌های میلیاردی برای آنها به همراه داشته و این روند باید با جدیت و نظارت دستگاه‌های مسئول مدیریت شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در ادامه به موضوع مهمانشهر رفسنجان اشاره کرد و گفت: طبق اعلام رئیس دادگستری شهرستان، زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی این مهمانشهر فراهم شده است؛ حال باید بررسی شود که آیا در مجموعه استانداری اراده‌ای برای بهره‌برداری از این ظرفیت وجود دارد یا خیر.

قدیمی در پایان از کسب رتبه نخست این معاونت در عملکرد سال ۱۴۰۴ در سطح کشور خبر داد و بر لزوم برگزاری منظم و مستمر جلسات شورای استانی دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان تاکید کرد و خواستار اهتمام ویژه دستگاه‌ها در اجرای تکالیف قانونی این حوزه شد.

منبع: دادگستری

برچسب ها: دادگستری ، کرمان
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