فرماندار بوشهر گفت: عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام مهمات عمل‌نکرده در محدوده پایگاه هوایی این شهر آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محمد مظفری روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام تعدادی از مهمات عمل‌نکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکایی ـ صهیونی در حوالی پایگاه هوایی بوشهر در دستور کار تیم‌های خنثی‌سازی قرار گرفته است.

وی افزود: این عملیات از هم‌اکنون تاساعت ۱۲ ظهر انجام می‌شود و انفجارهای این بازه زمانی کنترل‌ شده‌است.

 

فرماندار بوشهر ادامه داد: با توجه به ضرورت پاک‌سازی و تأمین ایمنی شهر بوشهر، عملیات خنثی‌سازی و انهدام این مهمات توسط تیم‌های تخصصی در حال انجام است و جای نگرانی برای شهروندان نیست.

برچسب ها: پایگاه هوایی ، انفجار
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