باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان روز سهشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام اظهار کرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح رسالت بسیار سنگینی برای نگهداری از شیرازه امنیت کشور با صیانت از این نیروها بر دوش دارد.
حجتالاسلام والمسلمین پورخاقان گفت: در دیدار پیشین با رهبر شهید انقلاب، خط مشی اصلی این سازمان را «پیشگیری» عنوان کردند.
وی بیان کرد: قائد شهید امت، همواره بر پیشگیری از وقوع جرم در میان نیروهای مسلح تاکید ویژهای داشتند چرا که این گروه، استخوانبندی امنیت کشور را میسازند و نقش آنان در نمایش اقتدار ملی بیبدیل است.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور افزود: دشمنان در حوادث اخیر همه توان خود را به کار بستند تا پایههای نظامی و انتظامی کشور را دچار فروپاشی کنند و از این راه به خواستههای شوم خود برسند اما به اهداف خود نرسیدند.
این مقام ارشد قضایی، نیروهای نظامی و انتظامی را پناهگاه جان، مال و ناموس مردم عنوان کرد و ادامه داد: اگر یک نیروی نظامی که ابزار قدرت را در دست دارد، از مسیر قانونی و شرعی منحرف شود، پناهگاه مردم سست شده و جامعه به شدت احساس ناامنی خواهد کرد.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور، نرخ بزهکاری در میان نیروهای مسلح ایران در همسنجی با جمعیت انبوه آنان را بسیار اندک ارزیابی کرد.
وی گفت: با این وجود، در نیروی مسلحی که بر پایه ارزشهای اسلامی و مکتبی بنا شده است، همین مقدار ناچیز از بزهکاری هم نیز پذیرفتنی نیست و مایه زیان به شمار میرود و از این رو سیاست «صیانت از نیروهای مسلح» به عنوان خط مقدم برنامههای ما تعریف شده است.
حجتالاسلام والمسلمین پورخاقان رویکرد دستگاه قضایی نظامی را در گام نخست اصلاحگرایانه و در گام بعدی بسیار قاطع اعلام کرد.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور یادآور شد: اولویت ما پیشگیری و کوشش همهجانبه برای اصلاح نیروهای متخلف است اما اگر این راهنماییها کارساز نیفتد، برای پاسداری از بدنه اصلی و سالم نیروهای مسلح، با فرد متخلف قاطعانه برخورد میکنیم.
وی در ادامه گفت: در سالهای جنگ تحمیلی در این استان، با وجود ویرانی زیرساختها، نیروهای جانبرکف با کمترین ابزارها و حتی در پناه یک درخت، مردانه ایستادگی کردند و ماشین جنگی دشمن را در هم شکستند.
حجتالاسلام پورخاقان، آمار بسیار پایین جرائم در بین نیروهای مسلح استان ایلام را مایه افتخار و سربلندی دانست و از کوششهای شبانهروزی فرماندهان و مسئولان قضایی این استان مرزی قدردانی کرد.
وی در این دیدار، از کوشش آقایان «علیمحمدی» رییس کل دادگستری استان و «گوهری» در مجموعه سازمان قضایی نیروهای مسلح استان ایلام قدردانی کرد.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور با اعلام خبر پایان ماموریت «عباس گوهری» در ایلام و انتقال وی به دادسرای انتظامی قضات در تهران، افزود: آیین معارفه رییس و دادستان نظامی جدید استان ایلام در برنامهای امروز با حضور مسئولان برگزار میشود.
وی همچنین بر ضرورت حفظ پیوند پیوسته مسئولان قضایی و فرماندهان نظامی با نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد.
حجتالاسلام پور خاقان گفت:این ارتباط تنگاتنگ، یک تکلیف دینی و اخلاقی است و دوری از رهنمودهای نمایندگان ولی فقیه، بدون شک مایه خسران جبرانناپذیر در دنیا و آخرت خواهد بود.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور روز سهشنبه به منظور شرکت در آیین تکریم و معارفه رئیس و دادستان جدید این سازمان در ایلام به این استان سفر کرده است.
حجتالاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان در فرودگاه شهدای ایلام مورد استقبال رییس کل دادگستری، دادستان، فرمانده انتظامی و شماری از مقامهای اجرایی، قضایی، نظامی و انتظامی این استان قرار گرفت.
حضور در مزار شهدای گمنام گلزار بهشت رضا(ع) شهر ایلام و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام و همچنین نشست با قضات و کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح ایلام، از برنامههای سفر حجتالاسلام والمسلمین پورخاقان به ایلام است.