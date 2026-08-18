رامین رضاییان، مدافع فصل گذشته استقلال، در مسیر بازگشت به فولاد خوزستان قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- باشگاه فولاد خوزستان برای تقویت خط دفاعی خود، مذاکرات با رامین رضاییان را با سرعت پیش می‌برد. بر اساس اطلاعات به دست آمده، طرفین در گفت‌وگوهای تلفنی به توافقات اولیه دست یافته‌اند و اکنون مرحله مذاکرات حضوری آغاز شده است.

طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، رضاییان وارد اهواز خواهد شد تا با حضور در باشگاه، جزئیات نهایی قرارداد خود را با مسئولان فولاد نهایی کند. در صورت توافق بر سر بندهای نهایی، این مدافع راهی امضای قرارداد رسمی با باشگاه خوزستانی خواهد شد.

عامل اصلی پیگیری دوباره فولاد برای جذب این بازیکن، عملکرد قابل‌قبول رامین رضاییان در نیم‌سال دوم فصل گذشته است؛ زمانی که او به‌صورت قرضی از استقلال به فولاد پیوست و توانایی‌های خود را در این تیم به اثبات رساند.

در همین راستا، حمید مطهری، سرمربی فولاد، نیز خواهان جدی حضور رضاییان در ترکیب تیم خود است. به نظر می‌رسد حضور این بازیکن در برنامه‌های فنی مطهری، یکی از عوامل اصلی سرعت گرفتن مذاکرات باشد. با توجه به توافقات اولیه میان بازیکن و باشگاه، احتمال نهایی شدن این انتقال در روزهای آتی بسیار بالا ارزیابی می‌شود.

برچسب ها: رامین رضاییان ، فولاد
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