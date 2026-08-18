زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن ۷ هزار و ۸۰۰ خانوار مازندرانی در قالب طرح نهضت ملی مسکن آماده تخصیص شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  یونسی رستمی استاندار مازندران از روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان خبر داد و گفت: تاکنون زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن حدود ۷ هزار و ۸۰۰ خانوار در قالب طرح نهضت ملی مسکن آماده تخصیص شده است. ‎

او با اشاره به پیشرفت طرح‌های نهضت ملی مسکن در مازندران، افزود: از مجموع طرح‌های در دست اجرا، سال گذشته حدود یک‌هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی به بهره‌برداری و متقاضیان تحویل شد.

یونسی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نیز یک‌هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی دیگر تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

استاندار مازندران با تأکید بر تداوم اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان، گفت: تلاش ما بر این است که مابقی واحد‌های این طرح نیز تا پایان دولت چهاردهم تکمیل و به متقاضیان تحویل شود تا بخشی از نیاز مسکن خانوار‌های استان تأمین شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: نهضت ملی مسکن ، ساخت مسکن
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