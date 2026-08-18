باشگاه خبرنگاران جوان - مسلم بارکزیی اظهار کرد: رودخانه سرباز با برخورداری از چشماندازهای طبیعی، تنوع زیستی و ظرفیتهای مناسب برای فعالیتهای تفریحی، از جاذبههای ارزشمند شهرستان در حوزه طبیعتگردی و گردشگری شیلاتی به شمار میرود.
مسئول اداره شیلات شهرستان سرباز افزود: در سال جاری استقبال از صید ماهی با قلاب و فعالیتهای مرتبط با گردشگری شیلاتی در رودخانه سرباز افزایش قابل توجهی داشته و این ظرفیت میتواند در کنار ایجاد فرصت برای تفریح سالم و حضور گردشگران در طبیعت، به معرفی بیشتر توانمندیهای گردشگری شهرستان کمک کند.
او ادامه داد: توسعه گردشگری شیلاتی با توجه به ظرفیتهای طبیعی منطقه و تأکید فرماندار شهرستان، میتواند زمینهساز رونق گردشگری و افزایش مشارکت جوامع محلی در فعالیتهای مرتبط با این حوزه باشد.
بارکزیی با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع آبزی رودخانه سرباز گفت: توسعه این نوع گردشگری باید همراه با رعایت ضوابط و مقررات صید، توجه به فصل و محدودههای مجاز صیادی، رعایت اندازه مجاز ماهیان و حفاظت از ذخایر آبزیان انجام شود.
او خاطرنشان کرد: با حمایت فرماندار شهرستان و مجموعه ادارهکل شیلات سیستان و بلوچستان، همچنین فرهنگسازی، مشارکت جوامع محلی و همکاری علاقهمندان به ماهیگیری میتوان زمینه توسعه پایدار گردشگری شیلاتی و حفاظت از منابع ارزشمند آبزی رودخانه سرباز را بیش از پیش فراهم کرد.
منبع میراث فرهنگی گردشگری استان